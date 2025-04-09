Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как
сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.
САП и НАБУ передали в суд дело против бывшего министра инфраструктуры и его заместителя. Их обвиняют в нанесении ущерба
государству на сумму более 49 млн долларов из-за незаконных корабельных сборов.
Бывший председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он
планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.