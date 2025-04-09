Сенатор США Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию

Бывший председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.