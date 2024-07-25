В суд направлено дело по обвинению бывших министра инфраструктуры Украины и его первого заместителя. Вероятно речь идет об экс-главе министерства инфраструктуры Украины Андрее Пивоварском. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детали

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя.

Указывается, действия экс-чиновников нанесли ущерб в более 49 млн долларов США.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

В то же время следствие напоминает, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ". Право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате, ГП АМПУ было нанесено более 49,63 млн долл. США убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз - сообщает САП.

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Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

О соответствующем обвинении сообщил экс-министр Инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

Получил статус обвиняемого. Начинается новый этап в моем деле, которое дальше будет рассматриваться в суде и я должен буду доказать, что я не виноват... Теперь мне нужно будет доказывать в суде, что подписав решение коллегиального органа, Кабинета Министров, которое прошло согласование всей вертикали исполнительной власти и было юстировано Минюстом, я не нарушил закон - написал Пивоварский на своей странице в соцсети.

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