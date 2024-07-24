Сенатор США, в прошлом председатель влиятельного комитета по международным отношениям, Боб Менендес подал в отставку во вторник после того, как его осудили по обвинению в коррупции, включая взяточничество и действия как агента правительства Египта, поддавшись давлению со стороны коллег-демократов с требованием отказаться от должности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я уйду в отставку с поста сенатора США от Нью-Джерси по окончании рабочего дня 20 августа 2024 года", - говорится в письме Менендеса, с которым ознакомилось агентство Reuters.

"Хотя я полностью намерен обжаловать вердикт присяжных, в том числе в Верховном суде, я не хочу, чтобы Сенат был вовлечен в длительный процесс, который отвлечет его от важной работы", - сказано в письме.

Губернатор штата Нью-Джерси от Демократической партии Фил Мерфи назначит замену Менендесу, который представлял Нью-Джерси в Сенате с 2006 года и занимал должность председателя влиятельного комитета по международным отношениям, прежде чем покинуть эту должность после предъявления обвинений в прошлом году.

70-летний Менендес был признан виновным 16 июля присяжными федерального суда Манхэттена по всем 16 пунктам уголовного правонарушения, с которыми он столкнулся, включая препятствование осуществлению правосудия, мошенничество с использованием электронных средств связи и вымогательство, после девятинедельного судебного разбирательства. Двое обвиняемых также были осуждены.

Сообщение со ссылкой на письмо было зачитано вслух в зале заседаний Сената во вторник днем.

Отставка Менендеса временно сократит демократическое большинство в Сенате до 50-49 до тех пор, пока назначенца Мерфи не приведут к присяге, чтобы завершить остаток нынешнего шестилетнего срока Менендеса, который истекает в январе. Представитель Демократической партии США Энди Ким баллотируется на эту должность в ноябре, и имеет шансы на победу в штате Нью-Джерси, который склоняется к демократам, пишет издание.

Многие демократы призвали Менендеса уйти в отставку, в том числе Мерфи, лидер большинства в Сенате Чак Шумер и Кори Букер, другой сенатор от Нью-Джерси.

Дополнение

На протяжении десятилетий Менендес был решительным голосом в американских международных отношениях, в последний раз выступая за дополнительную помощь Украине и Израилю, когда президент-демократ США Джо Байден подталкивал Конгресс к выделению большего количества денег иностранным союзникам, втянутым в конфликты.