В суд передано дело бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского: ему и его экс-первому заместителю Владимиру Шульмейстеру инкриминировано злоупотребление властью. Передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Андрея Пивоварского.

Друзья, привет. Сегодня я получил статус обвиняемого. Начинается новый этап в моем деле, которое дальше будет рассматриваться в суде и я должен буду доказать, что я не виноват. Сторона обвинения инкриминирует мне и Владимиру Шульмейстеру "... злоупотребление властью, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для ООО „ТИС - контейнерный терминал" и ООО „ТИС-руда" использование должностными лицами власти вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам ГП „АМПУ"... Но, сторона обвинения также говорит, что "основания для применения мер уголовно-правового характера в отношении любого юридического лица во время досудебного расследования не установлены." Как может такое быть, что есть я и Шульмейстер... и все – сообщается Пивоварским.

Также екс-топ чиновник отметил следующее в отношении своего дела:

Сторона обвинения говорит, что Владимир и я "инициировали и обеспечили согласование приказа… в структурных подразделениях министерства, профильных министерствах, ведомствах и в Кабинете Министров Украины". То есть, как это обеспечили согласование приказа? На что здесь обвинение намекает? Здесь полет фантазии может быть безграничен.

Сторона обвинения говорит, что ГП АМПУ является пострадавшей стороной. Но также говорит, что пострадавшая сторона гражданский иск против меня и Владимира не подала. Более того, в материалах дела нет информации, что государственная компания признает себя пострадавшей стороной. Но есть постановление детектива, который признал ГП АМПУ пострадавшей стороной. То есть детектив открыл дело, определил пострадавшую сторону, определил виновных.

Я могу продолжать еще долго, но факт остается фактом, что теперь мне нужно будет доказывать в суде, что подписав решение коллегиального органа, Кабинета Министров Украины, которое прошло согласование всей вертикали исполнительной власти и было юстировано Министерством Юстиции Украины, я не нарушил закон. - написал Пивоварский

Напомним

УНН сообщал, что бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому и его заместителю (Владимиру Шульмейстеру ), которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму $49,63 млн, суд продлил срок ознакомления с материалами дела до 23 июля.

Ранее сообщалось, что Суд применил к экс-министру инфраструктуры Пивоварскому залог в около 10 млн грн; экс-главе Мининфраструктуры Пивоварскому на два месяца продлили меру пресечения.