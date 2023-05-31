Злоупотребления на более 30 млн долларов: экс-заместителю министра инфраструктуры продлили меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего первого заместителя министра инфраструктуры, подозреваемого в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 30 млн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
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«31 мая 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего первого заместителя министра инфраструктуры Украины, который вместе с бывшим министром подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 30 млн долл. убытков», - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок действия обязанностей – до 4 июля 2023 года.
В САП напомнили, что 4 апреля следственный судья ВАКС применил к указанному лицу меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн. Также на подозреваемого были возложены следующие обязанности:
· прибывать по первому требованию к детективу, прокурору и суду;
· сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы, выезде за границу;
· воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями.
Дополнение
Экс-министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 30 млн долл. убытков.
В мае экс-главе Мининфраструктуры Пивоварскому на два месяца продлили меру пресечения.