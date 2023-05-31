Зловживання на понад 30 млн доларів: ексзаступнику міністра інфраструктури продовжили запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього першого заступника міністра інфраструктури, підозрюваного у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
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«31 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього першого заступника міністра інфраструктури України, який разом з колишнім міністром підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. США збитків», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що строк дії обов’язків – до 4 липня 2023 року.
У САП нагадали, що 4 квітня слідчий суддя ВАКС застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн. Також на підозрюваного було покладено такі обов’язки:
· прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду;
· повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзд закордон;
· утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.
Доповнення
Ексміністру інфраструктури України Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. збитків.
У травні ексголові Мінінфраструктури Пивоварському на два місяці продовжили запобіжний захід.