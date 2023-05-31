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Зловживання на понад 30 млн доларів: ексзаступнику міністра інфраструктури продовжили запобіжний захід

Зловживання на понад 30 млн доларів: ексзаступнику міністра інфраструктури продовжили запобіжний захід

Київ • УНН

 • 358831 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього першого заступника міністра інфраструктури, підозрюваного у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

«31 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього першого заступника міністра інфраструктури України, який разом з колишнім міністром підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. США збитків», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що строк дії обов’язків – до 4 липня 2023 року.

У САП нагадали, що 4 квітня слідчий суддя ВАКС застосував до вказаної особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн. Також на підозрюваного було покладено такі обов’язки:

· прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора та суду;

· повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзд закордон;

· утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

Доповнення

Ексміністру інфраструктури України Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. збитків.

У травні ексголові Мінінфраструктури Пивоварському на два місяці продовжили запобіжний захід.

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