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Ексголові Мінінфраструктури Пивоварському на два місяці продовжили запобіжний захід

Ексголові Мінінфраструктури Пивоварському на два місяці продовжили запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив на 2 місяці строк дії запобіжного заходу (процесуальних обов’язків) щодо колишнього Міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського. Про це йдеться у повідомленні на сайті Вищого антикорупційного суду, передає УНН.

Деталі

Колишнього Міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. збитків.

Таким чином, згідно з продовженням дії процесуальних обов'язків, підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, виїзди за межі Києва та Київської області;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Нагадаємо

Ексміністр підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Раніше до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

За інформацією САП у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

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