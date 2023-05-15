Экс-главе Мининфраструктуры Пивоварскому на два месяца продлили меру пресечения

Детали

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, нанесшим государству более 30 млн дол. ущерба.

Таким образом, согласно продолжению действия процессуальных обязанностей, подозреваемый обязан:



прибывать по требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;



сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, выезды за пределы Киева и Киевской области;



воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.



Напомним

Эксминистр подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ранее к нему была применена мера пресечения в виде залога.

По информации САП в 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».

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