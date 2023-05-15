Экс-главе Мининфраструктуры Пивоварскому на два месяца продлили меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Следователь судья Высшего антикоррупционного суда продлил на 2 месяца срок действия меры пресечения (процессуальных обязанностей) в отношении бывшего Министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского. Об этом говорится в сообщении на сайте Высшего антикоррупционного суда, передает УНН.
Детали
Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, нанесшим государству более 30 млн дол. ущерба.
Таким образом, согласно продолжению действия процессуальных обязанностей, подозреваемый обязан:
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- прибывать по требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;
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- сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, выезды за пределы Киева и Киевской области;
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- воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.
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Напомним
Эксминистр подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ранее к нему была применена мера пресечения в виде залога.
По информации САП в 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту «Южный».
VAKS prodlil na 2 mesyatsa srok deystviya mery presecheniya dlya byvshego glavy Mininfrastruktury