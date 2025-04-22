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Жену экс-сенатора США Менендеса признали виновной в деле о взяточничестве

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Надин Менендес признали виновной в принятии взяток для продвижения интересов иностранных правительств через ее мужа. Окончательный приговор объявят 12 июня 2025 года.

Жену экс-сенатора США Менендеса признали виновной в деле о взяточничестве

Жену бывшего сенатора Соединенных Штатов Америки (США) Боба Менендеса - Надин Менендес признали виновной в том, что она принимала взятки на сотни тысяч долларов, чтобы продвигать интересы иностранных правительств и бизнесменов через своего мужа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

По данным информационного агентства, 58-летнюю Менендес признали виновной по всем 15 пунктам обвинения, в частности во взяточничестве, мошенничестве и сговоре с целью действовать как иностранный агент.

Согласно приговору, она получала средства, подарки и другие блага в обмен на политическую поддержку ее мужа, включая военную помощь Египту и вмешательство в судебные дела.

Надин Менендес и сенатор Менендес действовали как партнеры в преступлении. Надин Менендес и сенатор поставили свои собственные интересы и жадность выше интересов граждан

- заявил федеральный прокурор Мэтью Подольский после объявления вердикта

Отмечается, что когда-то влиятельный председатель сенатского комитета по международным отношениям был осужден на суде в июле прошлого года за организацию военной помощи Египту, содействие Катару и вмешательство в местные судебные преследования бизнесменов в обмен на взятки, в частности золото, наличные и автомобили.

Прокуроры заявили, что бизнесмен из Нью-Джерси Ваэль Хана организовывал встречи между сенатором и египетскими чиновниками, которые давили на него, чтобы он одобрил военную помощь.

В ответ Хана якобы оформил Надин Менендес на работу в компанию, которую контролировал, и использовал ее для передачи просьб и указаний от египтян сенатору. Он также был признан виновным и приговорен к более восьми годам заключения. Еще один подсудимый - бизнесмен Фред Дайбес - получил семь лет тюремного заключения.

Как пишет информационное агентство, судебный процесс над Надин Менендес был отложен из-за ее лечения от рака груди, однако сейчас она ожидает объявления окончательного приговора, которое назначено на 12 июня 2025 года.

Напомним

Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.

Вита Зеленецкая

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