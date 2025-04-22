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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 33029 перегляди

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Дружину екссенатора США Менендеса визнали винною у справі про хабарництво

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Надін Менендес визнали винною у прийнятті хабарів для просування інтересів іноземних урядів через її чоловіка. Остаточний вирок оголосять 12 червня 2025 року.

Дружину екссенатора США Менендеса визнали винною у справі про хабарництво

Дружину колишнього сенатора Сполучених Штатів Америки (США) Боба Менендеса - Надін Менендес визнано винною у тому, що вона приймала хабарі на сотні тисяч доларів, щоб просувати інтереси іноземних урядів і бізнесменів через свого чоловіка. Про це інформує УНН із посилання на агенцію Reuters.

Деталі

За даними інформагенції, 58-річну Менендес визнано винною за всіма 15 пунктами обвинувачення, зокрема у хабарництві, шахрайстві та змові з метою діяти як іноземний агент.

Згідно з вироком, вона отримувала кошти, подарунки та інші блага в обмін на політичну підтримку її чоловіка, включно з військовою допомогою Єгипту та втручанням у судові справи.

Надін Менендес і сенатор Менендес діяли як партнери у злочині. Надін Менендес і сенатор поставили свої власні інтереси і жадібність вище за інтереси громадян

- заявив федеральний прокурор Метью Подольський після оголошення вердикту

Зазначається, що колись впливового голову сенатського комітету з міжнародних відносин було засуджено на суді в липні минулого року за організацію військової допомоги Єгипту, сприяння Катару та втручання у місцеві судові переслідування бізнесменів в обмін на хабарі, зокрема золото, готівку та автомобіля.

Прокурори заявили, що бізнесмен з Нью-Джерсі Ваель Хана організовував зустрічі між сенатором та єгипетськими чиновниками, які тиснули на нього, аби він схвалив військову допомогу.

У відповідь Хана нібито оформив Надін Менендес на роботу в компанію, яку контролював, та використовував її для передачі прохань і вказівок від єгиптян сенатору. Він також був визнаний винним і засуджений до понад восьми років ув’язнення. Ще один підсудний - бізнесмен Фред Дайбес - отримав сім років тюремного ув’язнення.

Як пише інформагенція, судовий процес над Надін Менендес було відкладено через її лікування від раку грудей, проте зараз вона очікує на оголошення остаточного вироку, яке призначено на 12 червня 2025 року.

Нагадаємо

Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.

Віта Зеленецька

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