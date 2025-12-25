$42.150.05
Сенаторы США призвали Трампа остановить массовый отзыв послов

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Сенаторы-демократы США призвали Дональда Трампа не отзывать почти 30 кадровых послов, предупреждая об угрозе национальной безопасности. Они считают, что это создаст вакуум, который заполнят Россия и Китай, а более 100 посольств останутся без руководства.

Сенаторы США призвали Трампа остановить массовый отзыв послов

Американские сенаторы-демократы из комитета Сената США по международным отношениям призвали президента США Дональда Трампа остановить отзыв почти 30 кадровых послов со всего мира, предупреждая, что этот шаг может поставить под угрозу национальную безопасность США, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Сенаторы заявили, что решение об отзыве десятков ветеранов-дипломатов "рискует оставить вакуум, который россия и Китай быстро заполнят".

До принятия последнего решения, согласно данным Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA), представляющей интересы американских дипломатов, 80 должностей послов оставались вакантными.

В письме, опубликованном в среду, демократы из комитета предупредили, что отзыв оставит более половины американских представительств по всему миру без посла.

"На фоне того, как более 100 посольств США, не имеющих высшего руководства, ждут нового посла США, Китай, россия и другие будут поддерживать регулярное общение с иностранными лидерами, которых мы фактически покинем, позволяя нашим противникам расширить свое влияние, чтобы ограничить и даже навредить интересам США", - написали они.

Все послы занимают свои должности по усмотрению президента и могут быть в любой момент отстранены от должности, хотя кадровые дипломаты, как правило, остаются на своих должностях при разных администрациях, отмечает издание.

В своем письме сенаторы описали масштаб отзыва как "беспрецедентный".

AFSA заявила, что дипломатов, которых коснулось решение, было сообщено по телефону, и никаких объяснений не было предоставлено.

"Этот метод крайне нестандартен, - заявил профсоюз. - Карьерных дипломатов и послов обычно не отзывают таким образом. Отсутствие прозрачности и процесса резко противоречит устоявшимся нормам".

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США назвал этот шаг "стандартным процессом" в любой администрации.

"Это право президента обеспечить, чтобы в этих странах у него были лица, продвигающие повестку дня "Америка превыше всего", – добавил чиновник.

Государственный департамент США не обнародовал список посольств, которых коснулся этот шаг, но ожидается, что они будут по всему миру, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке и Европе.

"В Индо-Тихоокеанском регионе этот широкий отзыв войск сигнализирует об отстранении Америки от региона, где проживает половина населения мира, почти две трети его экономики и многочисленные потенциальные кризисы безопасности", – написали сенаторы.

"По всей Африке это решение предоставляет москве и Пекину открытое приглашение продвигать свои экономические интересы и интересы безопасности на континенте, который быстрее всего развивается в мире", - говорится в письме.

Дополнение

Отзыв произошел после увольнения более 1300 должностных лиц Государственного департамента США в июле в рамках широкомасштабных усилий по реорганизации ведомства в соответствии с приоритетами Трампа.

Чистка в Госдепе США: Трамп отзывает 29 послов по всему миру для изменения дипломатического курса22.12.25, 05:36 • 7125 просмотров

Юлия Шрамко

