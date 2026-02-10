$43.050.09
22:01 • 2256 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 6474 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
19:32 • 8928 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
18:49 • 9988 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
18:25 • 11042 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 13489 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 15581 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 26795 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 43279 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42455 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
публикации
Эксклюзивы
Трамп опубликовал ИИ-изображение с новой картой США с участием мировых лидеров

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Дональд Трамп распространил в соцсети сгенерированное ИИ фото, где он демонстрирует иностранным лидерам измененную карту США. На ней в состав Соединенных Штатов включены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.

Трамп опубликовал ИИ-изображение с новой картой США с участием мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп распространил в своей социальной сети сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором он демонстрирует иностранным коллегам радикально измененную карту американского континента. На изображении в состав Соединенных Штатов включены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом пишет УНН.

Детали

На смонтированном снимке Трамп предстает в роли лектора, указывающего на карту перед группой ведущих западных политиков. Среди присутствующих на ИИ-фото заметны президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

Есть на фото и Президент Украины Владимир Зеленский, который сидит спиной "к камере", однако видно, что это именно Зеленский.

Степан Гафтко

