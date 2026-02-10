Трамп опубликовал ИИ-изображение с новой картой США с участием мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп распространил в своей социальной сети сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором он демонстрирует иностранным коллегам радикально измененную карту американского континента. На изображении в состав Соединенных Штатов включены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом пишет УНН.

Детали

На смонтированном снимке Трамп предстает в роли лектора, указывающего на карту перед группой ведущих западных политиков. Среди присутствующих на ИИ-фото заметны президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

Есть на фото и Президент Украины Владимир Зеленский, который сидит спиной "к камере", однако видно, что это именно Зеленский.

Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат