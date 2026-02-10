Трамп опублікував ШІ-зображення з новою картою США за участю світових лідерів

$43.050.09
Публікації
Ексклюзиви
