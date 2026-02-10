Трамп опублікував ШІ-зображення з новою картою США за участю світових лідерів

Президент США Дональд Трамп поширив у власній соціальній мережі згенероване штучним інтелектом фото, на якому він демонструє іноземним колегам радикально змінену карту американського континенту. На зображенні до складу Сполучених Штатів включено території Канади, Гренландії та Венесуели. Про це пише УНН.

Деталі

На змонтованому знімку Трамп постає у ролі лектора, що вказує на карту перед групою провідних західних політиків. Серед присутніх на ШІ-фото помітні президент Франції Еманюель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та британський прем’єр Кір Стармер.

Є на фото і Президент України Володимир Зеленський, який сидить спиною "до камери", однак видно, що це саме Зеленський.

