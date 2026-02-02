Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"

Президент США Дональд Трамп пригрозил подать в суд на комика Тревора Ноа после того, как тот пошутил о Трампе и Джеффри Эпштейне на церемонии вручения премии "Грэмми", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ведущий мероприятия Ноа сказал: "Песня года - это премия "Грэмми", которую каждый артист хочет почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что логично, потому что острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном".

Как отмечает издание, "известно, что Трамп много лет был связан с Эпштейном, но утверждает, что ничего не знал о его преступлениях и что их отношения испортились примерно в 2004 году". Нет никаких предположений о том, что он когда-либо посещал частный остров Эпштейна, и жертвы Эпштейна не обвиняли его ни в каких преступлениях. Министерство юстиции США заявило, что обвинения в его адрес необоснованны и ложны.

Трамп ответил на шутку Ноа, заявив, что "отправит своих адвокатов подать в суд".

В своем посте в Truth Social Трамп написал: "Ноа неправильно сказал обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. Неправильно! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, и даже близко к нему, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в том, что я там был, даже фейковые СМИ. Ною, полному неудачнику, лучше разобраться с фактами, и разобраться быстро".

Он добавил: "Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!"

Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, более чем через десять лет после того, как его осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.

Он приобрел свой частный остров в 1998 году. Несколько выживших утверждают, что они туда были переправлены в результате торговли людьми и подверглись насилию.

В последние годы Трамп подал в суд на несколько медиа-организаций, включая New York Times и Wall Street Journal.

В декабре он подал многомиллиардный иск в суд Флориды, обвинив ВВС в клевете и нарушении закона о торговой практике в связи с редактированием программы Panorama.

Ноа - комик, родившийся в Южной Африке, который семь лет вел программу The Daily Show на Comedy Central в США.

Трамп подаст в суд на BBC, несмотря на извинения компании