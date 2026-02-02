$42.810.04
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

Дональд Трамп пригрозил судебным иском комику Тревору Ноа за шутку о нем и Джеффри Эпштейне на церемонии "Грэмми". Трамп отрицает посещение острова Эпштейна и утверждает, что его обвинения необоснованны.

Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"

Президент США Дональд Трамп пригрозил подать в суд на комика Тревора Ноа после того, как тот пошутил о Трампе и Джеффри Эпштейне на церемонии вручения премии "Грэмми", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ведущий мероприятия Ноа сказал: "Песня года - это премия "Грэмми", которую каждый артист хочет почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию, что логично, потому что острова Эпштейна больше нет, ему нужен новый, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном".

Как отмечает издание, "известно, что Трамп много лет был связан с Эпштейном, но утверждает, что ничего не знал о его преступлениях и что их отношения испортились примерно в 2004 году". Нет никаких предположений о том, что он когда-либо посещал частный остров Эпштейна, и жертвы Эпштейна не обвиняли его ни в каких преступлениях. Министерство юстиции США заявило, что обвинения в его адрес необоснованны и ложны.

Трамп ответил на шутку Ноа, заявив, что "отправит своих адвокатов подать в суд".

В своем посте в Truth Social Трамп написал: "Ноа неправильно сказал обо мне, что Дональд Трамп и Билл Клинтон проводили время на острове Эпштейна. Неправильно! Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, и даже близко к нему, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в том, что я там был, даже фейковые СМИ. Ною, полному неудачнику, лучше разобраться с фактами, и разобраться быстро".

Он добавил: "Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!"

Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, более чем через десять лет после того, как его осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.

Он приобрел свой частный остров в 1998 году. Несколько выживших утверждают, что они туда были переправлены в результате торговли людьми и подверглись насилию.

В последние годы Трамп подал в суд на несколько медиа-организаций, включая New York Times и Wall Street Journal.

В декабре он подал многомиллиардный иск в суд Флориды, обвинив ВВС в клевете и нарушении закона о торговой практике в связи с редактированием программы Panorama.

Ноа - комик, родившийся в Южной Африке, который семь лет вел программу The Daily Show на Comedy Central в США.

Трамп подаст в суд на BBC, несмотря на извинения компании

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Социальная сеть
Джеффри Эпштейн
Гренландия
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
The New York Times
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Южная Африка
Флорида