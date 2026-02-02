$42.810.04
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"

Київ • УНН

Дональд Трамп пригрозив судовим позовом коміку Тревору Ноа за жарт про нього та Джеффрі Епштейна на церемонії "Греммі". Трамп заперечує відвідування острова Епштейна та стверджує, що його звинувачення є необґрунтованими.

Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"

Президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на коміка Тревора Ноа після того, як той пожартував про Трампа та Джеффрі Епштейна на церемонії вручення премії "Греммі", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ведучий заходу Ноа сказав: "Пісня року - це премія "Греммі", яку кожен артист хоче майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію, що логічно, тому що острова Епштейна більше немає, йому потрібен новий, щоб тусуватися з Біллом Клінтоном".

Як зазначає видання, "відомо, що Трамп багато років був пов'язаний з Епштейном, але стверджує, що нічого не знав про його злочини і що їхні відносини зіпсувалися приблизно 2004 року". Немає жодних припущень про те, що він колись відвідував приватний острів Епштейна, і жертви Епштейна не звинувачували його в жодних злочинах. Міністерство юстиції США заявило, що звинувачення на його адресу необґрунтовані та хибні.

Трамп відповів на жарт Ноя, заявивши, що "відправить своїх адвокатів подати до суду".

У своєму посту у Truth Social Трамп написав: "Ной неправильно сказав про мене, що Дональд Трамп та Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. Неправильно! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейна, і навіть близько до нього, і до сьогоднішньої помилкової та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там був, навіть фейкові ЗМІ. Ною, повному невдахові, краще розібратися з фактами, і розібратися швидко".

Він додав: "Готуйся, Ною, я збираюся з тобою повеселитися!"

Епштейн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році, чекаючи суду за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, більш ніж через десять років після того, як його засудили за схиляння неповнолітньої до проституції.

Він придбав свій приватний острів у 1998 році. Кілька людей, які вижили, стверджують, що вони туди були переправлені в результаті торгівлі людьми і зазнали насильства.

В останні роки Трамп подав до суду кілька медіа-організацій, включаючи New York Times і Wall Street Journal.

У грудні він подав багатомільярдний позов до суду Флориди, звинувативши ВВС у наклепі та порушенні закону про торгову практику у зв'язку з редагуванням програми Panorama.

Ноа - комік, який народився в Південній Африці, який сім років вів програму The Daily Show на Comedy Central у США.

Юлія Шрамко

