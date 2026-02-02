Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"

Президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на коміка Тревора Ноа після того, як той пожартував про Трампа та Джеффрі Епштейна на церемонії вручення премії "Греммі", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ведучий заходу Ноа сказав: "Пісня року - це премія "Греммі", яку кожен артист хоче майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію, що логічно, тому що острова Епштейна більше немає, йому потрібен новий, щоб тусуватися з Біллом Клінтоном".

Як зазначає видання, "відомо, що Трамп багато років був пов'язаний з Епштейном, але стверджує, що нічого не знав про його злочини і що їхні відносини зіпсувалися приблизно 2004 року". Немає жодних припущень про те, що він колись відвідував приватний острів Епштейна, і жертви Епштейна не звинувачували його в жодних злочинах. Міністерство юстиції США заявило, що звинувачення на його адресу необґрунтовані та хибні.

Трамп відповів на жарт Ноя, заявивши, що "відправить своїх адвокатів подати до суду".

У своєму посту у Truth Social Трамп написав: "Ной неправильно сказав про мене, що Дональд Трамп та Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. Неправильно! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейна, і навіть близько до нього, і до сьогоднішньої помилкової та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там був, навіть фейкові ЗМІ. Ною, повному невдахові, краще розібратися з фактами, і розібратися швидко".

Він додав: "Готуйся, Ною, я збираюся з тобою повеселитися!"

Епштейн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році, чекаючи суду за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, більш ніж через десять років після того, як його засудили за схиляння неповнолітньої до проституції.

Він придбав свій приватний острів у 1998 році. Кілька людей, які вижили, стверджують, що вони туди були переправлені в результаті торгівлі людьми і зазнали насильства.

В останні роки Трамп подав до суду кілька медіа-організацій, включаючи New York Times і Wall Street Journal.

У грудні він подав багатомільярдний позов до суду Флориди, звинувативши ВВС у наклепі та порушенні закону про торгову практику у зв'язку з редагуванням програми Panorama.

Ноа - комік, який народився в Південній Африці, який сім років вів програму The Daily Show на Comedy Central у США.

