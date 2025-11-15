Трамп подасть до суду на BBC попри вибачення компанії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує подати до суду на BBC, незважаючи на те, що корпорація принесла вибачення за монтаж його виступу. Про це інформує УНН з посиланням на DW, BBC і трансляцію Білого дому.

Деталі

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One знову порушили тему скандалу з BBC, пов’язаного з монтажем промови Трампа, через який створилося враження, що він закликав до штурму Конгресу США у 2021 році.

Дональд Трамп також похвалив представника The Telegraph за розкриття цього інциденту з документальним фільмом BBC, зазначивши, що журналісти газети зробили велику послугу.

Ви зробили велику послугу багатьом країнам, багатьом хорошим людям... викривши, що таке фейкові новини. Те, що зробило BBC - ніхто б навіть не подумав, що таке можливо. Вони буквально змінили слова, що виходять із мого рота - сказав Глава Білого дому.

Після журналісти, які спілкувалися з Президентом США, зазначили, що BBC днями вибачилося за помилку, але при цьому відмовилося виплачувати йому компенсацію. З цієї причини главу Білого запитали, чи достатньо вибачень, на що Трамп все одно заявив про намір судитися.

Ми подамо на них позов і вимагатимемо щось між 1 та 5 мільярдами доларів — мабуть, уже наступного тижня. Думаю, мені доведеться це зробити. Вони навіть самі визнали, що збрехали - повідомив Трамп.

За даними DW, раніше адвокати Дональда Трампа погрожували подати до суду на британську медіакомпанію з вимогою 1 мільярд доларів.

Довідково

Документальний фільм "Трамп: другий шанс?", який вийшов на "BBC" незадовго до президентських виборів у США 2024 року, поєднав три уривки промови республіканця, виголошеної 6 січня 2021 року. Монтаж створював враження, що Трамп закликав до насильства під час штурму Капітолію в Вашингтоні його прихильниками.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп погрожує BBC судовим позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови від 6 січня 2021 року.

Британська компанія BBC вибачилася перед Дональдом Трампом за змонтований епізод із документального фільму Panorama, який створив хибне враження щодо його промови. Корпорація також заявила, що більше не показуватиме цю програму, але відхилила вимоги Трампа щодо компенсації у розмірі 1 мільярд доларів.

Генеральний директор BBC Тім Деві та гендиректорка новин Дебора Тернесс подали у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа. Автори документального фільму Panorama відредагували промову Трампа, щоб створити враження заохочення заворушень на Капітолійському пагорбі.