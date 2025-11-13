$42.060.03
11:47
BBC вибачилася перед Трампом за монтаж промови, але відмовилася сплачувати компенсацію в $1 млрд

Київ • УНН

 35275 перегляди

Британська компанія BBC вибачилася перед Дональдом Трампом за змонтований епізод із документального фільму Panorama, який створив хибне враження щодо його промови. Корпорація також заявила, що більше не показуватиме цю програму, але відхилила вимоги Трампа щодо компенсації у розмірі 1 мільярд доларів.

BBC вибачилася перед Трампом за монтаж промови, але відмовилася сплачувати компенсацію в $1 млрд

Британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за епізод із документального фільму Panorama, в якому частини його промови були змонтовані, але відхилила вимоги глави Білого дому щодо компенсації. Про це йдеться на сайті мовника, повідомляє УНН.

Деталі

Корпорація також заявила, що більше не показуватиме цю програму. Адвокати Трампа погрожували подати до суду на BBC на 1 мільярд доларів, якщо корпорація не опублікує спростування, не вибачиться та не компенсує йому збитки.

Вибачення з’явилися після того, як Daily Telegraph оприлюднила другий аналогічно відредагований уривок, трансльований у програмі Newsnight у 2022 році.

Адвокати BBC написали листа юридичній команді президента Трампа у відповідь на лист, отриманий у неділю. Голова BBC Самір Шах окремо надіслав особистого листа до Білого дому, в якому чітко повідомив президенту Трампу, що він і корпорація вибачаються за редагування промови президента від 6 січня 2021 року, яка була представлена ​​в програмі. BBC не планує повторно транслювати документальний фільм "Трамп: Другий шанс?" на жодній платформі BBC

- зазначається у повідомленні.

Водночас у космпанії визнали, що монтаж ненавмисно створив враження, що "ми показуємо один безперервний уривок промови, а не уривки з різних моментів промови, і що це створило помилкове враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій".

Контекст

Генеральний директор британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC Тім Деві та генерельна директорка новин Дебора Тернесс пішли у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа.

Це сталося після того, як видання The Telegraph повідомило, що документальний фільм Panorama ввів глядачів в оману, "відредагувавши" промову Трампа.

Керолайн Лівітт, прессекретарка Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною" після звинувачень мовника в упередженості. Вона заявила, що перегляд BBC "псує" їй день, а платники податків "змушені платити за ліву пропагандистську машину".

11.11.25, 17:01

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп