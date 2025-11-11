$41.960.02
росія підтримала Трампа у звинуваченнях проти BBC та назвала журналістів "русофобами"

Київ • УНН

 • 2378 перегляди

російське посольство в Лондоні назвало BBC "інструментом пропаганди" після того, як Дональд Трамп пригрозив подати позов на 1 мільярд доларів. Скандал спричинив відставку керівників корпорації та обіцянку уряду переглянути фінансування.

росія підтримала Трампа у звинуваченнях проти BBC та назвала журналістів "русофобами"

Після гучного скандалу навколо документального фільму BBC "Панорама", який викликав позов Дональда Трампа, російське посольство в Лондоні публічно підтримало позицію президента США, звинувативши британського мовника у "пропаганді" та "втраті журналістської етики". Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У вівторок посольство росії у своєму Telegram-каналі назвало BBC "інструментом пропаганди та дезінформації", заявивши, що в компанії "ідеологічна догма замінила журналістську етику".

Його (ВВС – ред.) журналісти відбирають та маніпулюють фактами, а також цензурують інформацію, яка не відповідає їхній партійній редакційній позиції 

– йдеться в заяві.

Російська реакція пролунала після того, як Дональд Трамп пригрозив подати позов на 1 мільярд доларів проти BBC за нібито маніпулятивне редагування його виступу від 6 січня 2021 року, показаного у фільмі "Панорама" напередодні президентських виборів 2024 року.

Дональд Трамп погрожує BBC позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови10.11.25, 20:55 • 7570 переглядiв

Скандал уже коштував посад генеральному директору BBC Тіму Дейві та провідній журналістці Деборі Тернесс, які подали у відставку. Усередині корпорації також стався витік службової записки, що вказує на упереджене висвітлення тем, пов’язаних із Трампом, Близьким Сходом та трансгендерними питаннями.

Посольство росії додатково звинуватило BBC у "подвійних стандартах" і "русофобії".

Корпорація стала платформою для русофобії та екстремізму 

– наголосили росіяни.

Тим часом міністр культури Великої Британії Ліза Ненді пообіцяла виступити з офіційною заявою щодо ситуації та подальшого фінансування державного мовника, який розпочинає процес оновлення статуту.

Своєю чергою, Тім Дейві, який залишає посаду керівника BBC, закликав журналістів зберегти професійність: "Це важкі часи для BBC, але ми їх переживемо. Ми пройдемо через це і процвітатимемо... Я бачу, як вільна преса перебуває під тиском. Ми зробили кілька помилок, які дорого нам коштували, але нам потрібно за це боротися".

Керівники BBC йдуть у відставку через скандал з підробкою промови Трампа10.11.25, 01:59 • 18237 переглядiв

Степан Гафтко

