Россия поддержала Трампа в обвинениях против BBC и назвала журналистов "русофобами"
Киев • УНН
Российское посольство в Лондоне назвало BBC "инструментом пропаганды" после того, как Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 миллиард долларов. Скандал вызвал отставку руководителей корпорации и обещание правительства пересмотреть финансирование.
После громкого скандала вокруг документального фильма BBC "Панорама", который вызвал иск Дональда Трампа, российское посольство в Лондоне публично поддержало позицию президента США, обвинив британского вещателя в "пропаганде" и "потере журналистской этики". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
Во вторник посольство России в своем Telegram-канале назвало BBC "инструментом пропаганды и дезинформации", заявив, что в компании "идеологическая догма заменила журналистскую этику".
Его (ВВС – ред.) журналисты отбирают и манипулируют фактами, а также цензурируют информацию, которая не соответствует их партийной редакционной позиции
Российская реакция прозвучала после того, как Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 миллиард долларов против BBC за якобы манипулятивное редактирование его выступления от 6 января 2021 года, показанного в фильме "Панорама" накануне президентских выборов 2024 года.
Скандал уже стоил должностей генеральному директору BBC Тиму Дейви и ведущей журналистке Деборе Тернесс, которые подали в отставку. Внутри корпорации также произошла утечка служебной записки, указывающей на предвзятое освещение тем, связанных с Трампом, Ближним Востоком и трансгендерными вопросами.
Посольство России дополнительно обвинило BBC в "двойных стандартах" и "русофобии".
Корпорация стала платформой для русофобии и экстремизма
Тем временем министр культуры Великобритании Лиза Нэнди пообещала выступить с официальным заявлением относительно ситуации и дальнейшего финансирования государственного вещателя, который начинает процесс обновления устава.
В свою очередь, Тим Дейви, покидающий пост руководителя BBC, призвал журналистов сохранить профессионализм: "Это трудные времена для BBC, но мы их переживем. Мы пройдем через это и будем процветать... Я вижу, как свободная пресса находится под давлением. Мы совершили несколько ошибок, которые дорого нам стоили, но нам нужно за это бороться".
