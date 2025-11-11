Россия поддержала Трампа в обвинениях против BBC и назвала журналистов "русофобами"

После громкого скандала вокруг документального фильма BBC "Панорама", который вызвал иск Дональда Трампа, российское посольство в Лондоне публично поддержало позицию президента США, обвинив британского вещателя в "пропаганде" и "потере журналистской этики". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Во вторник посольство России в своем Telegram-канале назвало BBC "инструментом пропаганды и дезинформации", заявив, что в компании "идеологическая догма заменила журналистскую этику".

Его (ВВС – ред.) журналисты отбирают и манипулируют фактами, а также цензурируют информацию, которая не соответствует их партийной редакционной позиции – говорится в заявлении.

Российская реакция прозвучала после того, как Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 миллиард долларов против BBC за якобы манипулятивное редактирование его выступления от 6 января 2021 года, показанного в фильме "Панорама" накануне президентских выборов 2024 года.

Скандал уже стоил должностей генеральному директору BBC Тиму Дейви и ведущей журналистке Деборе Тернесс, которые подали в отставку. Внутри корпорации также произошла утечка служебной записки, указывающей на предвзятое освещение тем, связанных с Трампом, Ближним Востоком и трансгендерными вопросами.

Посольство России дополнительно обвинило BBC в "двойных стандартах" и "русофобии".

Корпорация стала платформой для русофобии и экстремизма – подчеркнули россияне.

Тем временем министр культуры Великобритании Лиза Нэнди пообещала выступить с официальным заявлением относительно ситуации и дальнейшего финансирования государственного вещателя, который начинает процесс обновления устава.

В свою очередь, Тим Дейви, покидающий пост руководителя BBC, призвал журналистов сохранить профессионализм: "Это трудные времена для BBC, но мы их переживем. Мы пройдем через это и будем процветать... Я вижу, как свободная пресса находится под давлением. Мы совершили несколько ошибок, которые дорого нам стоили, но нам нужно за это бороться".

