Россия поддержала Трампа в обвинениях против BBC и назвала журналистов "русофобами"

Эксклюзив
14:28 • 8310 просмотра
13:01 • 17974 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
13:20 • 10955 просмотра
Эксклюзив
09:41 • 17790 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
13:01 • 17974 просмотра
11 ноября, 07:08 • 24601 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Эксклюзив
12:30 • 17917 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17790 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22573 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24601 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27541 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64458 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76677 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
14:28 • 8310 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11993 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 17974 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
12:30 • 17918 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79528 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2396 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15937 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53097 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128333 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132352 просмотра
Россия поддержала Трампа в обвинениях против BBC и назвала журналистов "русофобами"

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Российское посольство в Лондоне назвало BBC "инструментом пропаганды" после того, как Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 миллиард долларов. Скандал вызвал отставку руководителей корпорации и обещание правительства пересмотреть финансирование.

Россия поддержала Трампа в обвинениях против BBC и назвала журналистов "русофобами"

После громкого скандала вокруг документального фильма BBC "Панорама", который вызвал иск Дональда Трампа, российское посольство в Лондоне публично поддержало позицию президента США, обвинив британского вещателя в "пропаганде" и "потере журналистской этики". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Во вторник посольство России в своем Telegram-канале назвало BBC "инструментом пропаганды и дезинформации", заявив, что в компании "идеологическая догма заменила журналистскую этику".

Его (ВВС – ред.) журналисты отбирают и манипулируют фактами, а также цензурируют информацию, которая не соответствует их партийной редакционной позиции 

– говорится в заявлении.

Российская реакция прозвучала после того, как Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 миллиард долларов против BBC за якобы манипулятивное редактирование его выступления от 6 января 2021 года, показанного в фильме "Панорама" накануне президентских выборов 2024 года.

Дональд Трамп угрожает BBC иском на 1 миллиард долларов из-за редактирования его речи10.11.25, 20:55 • 7402 просмотра

Скандал уже стоил должностей генеральному директору BBC Тиму Дейви и ведущей журналистке Деборе Тернесс, которые подали в отставку. Внутри корпорации также произошла утечка служебной записки, указывающей на предвзятое освещение тем, связанных с Трампом, Ближним Востоком и трансгендерными вопросами.

Посольство России дополнительно обвинило BBC в "двойных стандартах" и "русофобии".

Корпорация стала платформой для русофобии и экстремизма 

– подчеркнули россияне.

Тем временем министр культуры Великобритании Лиза Нэнди пообещала выступить с официальным заявлением относительно ситуации и дальнейшего финансирования государственного вещателя, который начинает процесс обновления устава.

В свою очередь, Тим Дейви, покидающий пост руководителя BBC, призвал журналистов сохранить профессионализм: "Это трудные времена для BBC, но мы их переживем. Мы пройдем через это и будем процветать... Я вижу, как свободная пресса находится под давлением. Мы совершили несколько ошибок, которые дорого нам стоили, но нам нужно за это бороться".

Руководители BBC уходят в отставку из-за скандала с подделкой речи Трампа10.11.25, 01:59 • 18202 просмотра

Степан Гафтко

