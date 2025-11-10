Руководители BBC уходят в отставку из-за скандала с подделкой речи Трампа

Генеральный директор британской компании общественного телерадиовещания BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вещателя.

Подробности

Отмечается, что отставка произошла после того, как издание The Telegraph сообщило, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, отредактировав речь Трампа.

Произошла утечка внутренней служебной записки BBC, в которой говорилось о том, что программа отредактировала две части речи Трампа вместе, чтобы казалось, что он открыто поощрял беспорядки на Капитолийском холме в январе 2021 года - говорится в сообщении.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди отметила, что проблема с Panorama "очень серьезная", и в адрес BBC был выдвинут ряд "очень серьезных обвинений".

Самое серьезное из них заключается в том, что в освещении сложных вопросов на BBC присутствует системная предвзятость - сказала Нэнди.

В свою очередь уже экс-гендиректор ВВС прокомментировал свое решение уйти в отставку.

Я хотел сообщить вам, что решил покинуть BBC после 20 лет работы. Это полностью мое решение, и я, как и раньше, очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, включая последние дни - сказал Тим Дэви.

При этом он добавил, что хотя то, что случилось, это не единственная причина его увольнения, но текущие дебаты вокруг BBC повлияли на его решение. Кроме того, он признал, что телекомпания допустила ошибки.

"В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя всю ответственность", - подытожил он.

Контекст

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

Комментарии Ливитт прозвучали после того, как депутаты парламента заявили, что корпорация имеет "серьезные вопросы" о том, как речь президента США была отредактирована в документальном фильме BBC Panorama.

