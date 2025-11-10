ukenru
9 ноября, 12:22 • 32464 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 62354 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 62027 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 87709 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 66264 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 62879 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 55231 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51866 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71085 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 148178 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
публикации
Эксклюзивы
Руководители BBC уходят в отставку из-за скандала с подделкой речи Трампа

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Генеральный директор BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа. Авторы документального фильма Panorama отредактировали речь Трампа, чтобы создать впечатление поощрения беспорядков на Капитолийском холме.

Руководители BBC уходят в отставку из-за скандала с подделкой речи Трампа

Генеральный директор британской компании общественного телерадиовещания BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вещателя.

Подробности

Отмечается, что отставка произошла после того, как издание The Telegraph сообщило, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, отредактировав речь Трампа.

Произошла утечка внутренней служебной записки BBC, в которой говорилось о том, что программа отредактировала две части речи Трампа вместе, чтобы казалось, что он открыто поощрял беспорядки на Капитолийском холме в январе 2021 года

- говорится в сообщении.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди отметила, что проблема с Panorama "очень серьезная", и в адрес BBC был выдвинут ряд "очень серьезных обвинений".

Самое серьезное из них заключается в том, что в освещении сложных вопросов на BBC присутствует системная предвзятость

- сказала Нэнди.

В свою очередь уже экс-гендиректор ВВС прокомментировал свое решение уйти в отставку.

Я хотел сообщить вам, что решил покинуть BBC после 20 лет работы. Это полностью мое решение, и я, как и раньше, очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, включая последние дни

- сказал Тим Дэви.

При этом он добавил, что хотя то, что случилось, это не единственная причина его увольнения, но текущие дебаты вокруг BBC повлияли на его решение. Кроме того, он признал, что телекомпания допустила ошибки.

"В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя всю ответственность", - подытожил он.

Контекст

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

Комментарии Ливитт прозвучали после того, как депутаты парламента заявили, что корпорация имеет "серьезные вопросы" о том, как речь президента США была отредактирована в документальном фильме BBC Panorama.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
