BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 9060 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
16:42 • 23589 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56604 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 36078 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 35630 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74098 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 44382 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39441 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37455 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33349 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
1,4 млн гривен за "влияние" на закупку дронов для ВСУ: еще один фигурант дела получил подозрениеPhoto13 ноября, 11:46 • 6206 просмотра
В россии прогремели взрывы на НПЗ: выведена из строя установка атмосферно-вакуумной перегонки нефтиPhotoVideo13 ноября, 12:06 • 13937 просмотра
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопросаPhoto13 ноября, 12:51 • 24627 просмотра
"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации13 ноября, 14:07 • 12891 просмотра
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: правительство поручило проверить крупнейшие госпредприятия18:39 • 9200 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56633 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74120 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 58886 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 47276 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 104188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Италия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 55181 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 55096 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 44899 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 83265 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 82829 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Ми-8

BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Британская компания BBC извинилась перед Дональдом Трампом за смонтированный эпизод из документального фильма Panorama, который создал ложное впечатление о его речи. Корпорация также заявила, что больше не будет показывать эту программу, но отклонила требования Трампа о компенсации в размере 1 миллиарда долларов.

BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд

Британская общественная телерадиовещательная компания BBC извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за эпизод из документального фильма Panorama, в котором части его речи были смонтированы, но отклонила требования главы Белого дома о компенсации. Об этом говорится на сайте вещателя, сообщает УНН.

Подробности

Корпорация также заявила, что больше не будет показывать эту программу. Адвокаты Трампа угрожали подать в суд на BBC на 1 миллиард долларов, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не компенсирует ему убытки.

Извинения появились после того, как Daily Telegraph обнародовала второй аналогично отредактированный отрывок, транслировавшийся в программе Newsnight в 2022 году.

Адвокаты BBC написали письмо юридической команде президента Трампа в ответ на письмо, полученное в воскресенье. Глава BBC Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором четко сообщил президенту Трампу, что он и корпорация извиняются за редактирование речи президента от 6 января 2021 года, которая была представлена в программе. BBC не планирует повторно транслировать документальный фильм "Трамп: Второй шанс?" на какой-либо платформе BBC

- отмечается в сообщении.

В то же время в компании признали, что монтаж непреднамеренно создал впечатление, что "мы показываем один непрерывный отрывок речи, а не отрывки из разных моментов речи, и что это создало ложное впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насильственным действиям".

Контекст

Генеральный директор британской общественной телерадиовещательной компании BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как издание The Telegraph сообщило, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, "отредактировав" речь Трампа.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

Россия поддержала Трампа в обвинениях против BBC и назвала журналистов "русофобами"11.11.25, 17:01 • 3513 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп