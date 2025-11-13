BBC извинилась перед Трампом за монтаж речи, но отказалась выплачивать компенсацию в $1 млрд

Британская общественная телерадиовещательная компания BBC извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за эпизод из документального фильма Panorama, в котором части его речи были смонтированы, но отклонила требования главы Белого дома о компенсации. Об этом говорится на сайте вещателя, сообщает УНН.

Подробности

Корпорация также заявила, что больше не будет показывать эту программу. Адвокаты Трампа угрожали подать в суд на BBC на 1 миллиард долларов, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не компенсирует ему убытки.

Извинения появились после того, как Daily Telegraph обнародовала второй аналогично отредактированный отрывок, транслировавшийся в программе Newsnight в 2022 году.

Адвокаты BBC написали письмо юридической команде президента Трампа в ответ на письмо, полученное в воскресенье. Глава BBC Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором четко сообщил президенту Трампу, что он и корпорация извиняются за редактирование речи президента от 6 января 2021 года, которая была представлена в программе. BBC не планирует повторно транслировать документальный фильм "Трамп: Второй шанс?" на какой-либо платформе BBC - отмечается в сообщении.

В то же время в компании признали, что монтаж непреднамеренно создал впечатление, что "мы показываем один непрерывный отрывок речи, а не отрывки из разных моментов речи, и что это создало ложное впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насильственным действиям".

Контекст

Генеральный директор британской общественной телерадиовещательной компании BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.

Это произошло после того, как издание The Telegraph сообщило, что документальный фильм Panorama ввел зрителей в заблуждение, "отредактировав" речь Трампа.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

