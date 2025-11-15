Трамп подаст в суд на BBC, несмотря на извинения компании

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подать в суд на BBC, несмотря на то, что корпорация принесла извинения за монтаж его выступления. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, BBC и трансляцию Белого дома.

Подробности

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One снова подняли тему скандала с BBC, связанного с монтажом речи Трампа, из-за которого создалось впечатление, что он призывал к штурму Конгресса США в 2021 году.

Дональд Трамп также похвалил представителя The Telegraph за раскрытие этого инцидента с документальным фильмом BBC, отметив, что журналисты газеты оказали большую услугу.

Вы оказали большую услугу многим странам, многим хорошим людям... разоблачив, что такое фейковые новости. То, что сделало BBC - никто бы даже не подумал, что такое возможно. Они буквально изменили слова, исходящие из моего рта - сказал Глава Белого дома.

После журналисты, общавшиеся с Президентом США, отметили, что BBC на днях извинилось за ошибку, но при этом отказалось выплачивать ему компенсацию. По этой причине главу Белого дома спросили, достаточно ли извинений, на что Трамп все равно заявил о намерении судиться.

Мы подадим на них иск и потребуем что-то между 1 и 5 миллиардами долларов — пожалуй, уже на следующей неделе. Думаю, мне придется это сделать. Они даже сами признали, что солгали - сообщил Трамп.

По данным DW, ранее адвокаты Дональда Трампа угрожали подать в суд на британскую медиакомпанию с требованием 1 миллиард долларов.

Справка

Документальный фильм "Трамп: второй шанс?", вышедший на "BBC" незадолго до президентских выборов в США 2024 года, объединил три отрывка речи республиканца, произнесенной 6 января 2021 года. Монтаж создавал впечатление, что Трамп призывал к насилию во время штурма Капитолия в Вашингтоне его сторонниками.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп угрожает BBC судебным иском на 1 миллиард долларов из-за редактирования его речи от 6 января 2021 года.

Британская компания BBC извинилась перед Дональдом Трампом за смонтированный эпизод из документального фильма Panorama, который создал ложное впечатление относительно его речи. Корпорация также заявила, что больше не будет показывать эту программу, но отклонила требования Трампа о компенсации в размере 1 миллиарда долларов.

Генеральный директор BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа. Авторы документального фильма Panorama отредактировали речь Трампа, чтобы создать впечатление поощрения беспорядков на Капитолийском холме.