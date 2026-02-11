Европарламент разблокировал тарифное соглашение с США после завершения спора по Гренландии

Депутаты Европейского парламента достигли соглашения об условиях возобновления торгового соглашения с Соединенными Штатами, работа над которым была приостановлена из-за угроз введения пошлин, связанных с вопросом Гренландии. На закрытом заседании во вторник, 10 февраля, законодатели согласовали финальные детали документа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Предложение основано на политической договоренности, достигнутой президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом в Тернберри в июле прошлого года. Согласно документу, Евросоюз обязуется полностью отменить тарифы на промышленные товары из США, тогда как американская сторона установит единую ставку в 15% на большинство товаров из ЕС. Это соглашение будет действовать в течение 24 месяцев – до марта 2028 года, что стало компромиссным сроком между требованиями различных политических групп парламента.

Ключевым нововведением стали защитные механизмы, которые глава торгового комитета Бернд Ланге назвал "пятью П". Они включают пункт о возможности немедленного приостановления преференций в случае новых угроз территориальной целостности ЕС или попыток "тарифного шантажа" со стороны Вашингтона.

На практике это означает, что ЕС будет иметь новый инструмент для реагирования – подчеркнула шведский депутат Карин Карлсбро, комментируя включение Гренландии в перечень критических интересов безопасности Союза.

Разрешение спора по стали и график голосования

Отдельное внимание законодатели уделили конфликту вокруг стальной продукции. Поскольку США нарушили предыдущие договоренности, введя дополнительные пошлины на европейскую сталь, Европарламент согласовал механизм автоматического введения контрмер. Если Вашингтон не отменит эти ограничения в течение следующих шести месяцев, ЕС автоматически введет тарифы на американские стальные товары.

График дальнейших шагов уже определен: 24 февраля 2026 года состоится голосование в профильном комитете, что откроет путь к пленарному одобрению соглашения в марте. Депутат от ЕНП Желяна Зовко отметила, что это соглашение обеспечит необходимую стабильность для европейского бизнеса, который оказался под угрозой из-за недавней волатильности в торговых отношениях. Более активное участие Парламента в контроле за выполнением условий соглашения должно гарантировать соблюдение США взятых на себя обязательств.

