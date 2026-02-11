Європарламент розблокував тарифну угоду зі США після завершення суперечки щодо Гренландії

Депутати Європейського парламенту досягли згоди щодо умов відновлення торговельної угоди зі Сполученими Штатами, робота над якою була призупинена через загрози запровадження мит, пов'язаних із питанням Гренландії. На закритому засіданні у вівторок, 10 лютого, законодавці узгодили фінальні деталі документа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пропозиція базується на політичній домовленості, досягнутій президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Дональдом Трампом у Тернберрі в липні минулого року. Згідно з документом, Євросоюз зобов’язується повністю скасувати тарифи на промислові товари зі США, тоді як американська сторона встановить єдину ставку в 15% на більшість товарів з ЄС. Ця угода діятиме протягом 24 місяців – до березня 2028 року, що стало компромісним терміном між вимогами різних політичних груп парламенту.

Ключовим нововведенням стали захисні механізми, які голова торгового комітету Бернд Ланге назвав "п’ятьма П". Вони включають пункт про можливість негайного призупинення преференцій у разі нових загроз територіальній цілісності ЄС або спроб "тарифного шантажу" з боку Вашингтона.

На практиці це означає, що ЄС матиме новий інструмент для реагування – наголосила шведська депутатка Карін Карлсбро, коментуючи включення Гренландії до переліку критичних інтересів безпеки Союзу.

Розв'язання спору щодо сталі та графік голосування

Окрему увагу законодавці приділили конфлікту навколо сталевої продукції. Оскільки США порушили попередні домовленості, запровадивши додаткові мита на європейську сталь, Європарламент погодив механізм автоматичного запровадження контрзаходів. Якщо Вашингтон не скасує ці обмеження протягом наступних шести місяців, ЄС автоматично введе тарифи на американські сталеві товари.

Графік подальших кроків уже визначено: 24 лютого 2026 року відбудеться голосування у профільному комітеті, що відкриє шлях до пленарного схвалення угоди у березні. Депутатка від ЄНП Желяна Зовко зазначила, що ця угода забезпечить необхідну стабільність для європейського бізнесу, який опинився під загрозою через нещодавню волатильність у торговельних відносинах. Активніша участь Парламенту у контролі за виконанням умов угоди має гарантувати дотримання США взятих на себе зобов’язань.

