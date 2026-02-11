Європарламент розблокував тарифну угоду зі США після завершення суперечки щодо Гренландії

$43.030.02
51.120.36
ukenru
20:12 • 4100 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 11459 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 15012 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 15210 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14404 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 17663 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 22982 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15746 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25175 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17724 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Родину бійця, який повернувся з полону, зобов’яжуть повернути виплати за його "загибель"10 лютого, 12:55 • 6904 перегляди
МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором10 лютого, 13:54 • 3946 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 17858 перегляди
МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили Photo10 лютого, 15:05 • 4132 перегляди
Поплавський залишає посаду ректора університету культури17:21 • 6148 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 17884 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25175 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 22851 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 39421 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 47243 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Тімур Міндіч
Джей Ді Венс
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 20394 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 22219 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 22022 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 47915 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 49734 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp
Опалення

Європарламент розблокував тарифну угоду зі США після завершення суперечки щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Європарламент погодив відновлення торгової угоди зі США, призупиненої через загрози мит щодо Гренландії. Угода діятиме 24 місяці, передбачає скасування тарифів ЄС на промтовари США та 15% ставку США на більшість товарів ЄС.

Європарламент розблокував тарифну угоду зі США після завершення суперечки щодо Гренландії

Депутати Європейського парламенту досягли згоди щодо умов відновлення торговельної угоди зі Сполученими Штатами, робота над якою була призупинена через загрози запровадження мит, пов'язаних із питанням Гренландії. На закритому засіданні у вівторок, 10 лютого, законодавці узгодили фінальні деталі документа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пропозиція базується на політичній домовленості, досягнутій президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Дональдом Трампом у Тернберрі в липні минулого року. Згідно з документом, Євросоюз зобов’язується повністю скасувати тарифи на промислові товари зі США, тоді як американська сторона встановить єдину ставку в 15% на більшість товарів з ЄС. Ця угода діятиме протягом 24 місяців – до березня 2028 року, що стало компромісним терміном між вимогами різних політичних груп парламенту.

США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство під час візиту Джей Ді Венса10.02.26, 23:23 • 1088 переглядiв

Ключовим нововведенням стали захисні механізми, які голова торгового комітету Бернд Ланге назвав "п’ятьма П". Вони включають пункт про можливість негайного призупинення преференцій у разі нових загроз територіальній цілісності ЄС або спроб "тарифного шантажу" з боку Вашингтона.

На практиці це означає, що ЄС матиме новий інструмент для реагування

– наголосила шведська депутатка Карін Карлсбро, коментуючи включення Гренландії до переліку критичних інтересів безпеки Союзу.

Розв'язання спору щодо сталі та графік голосування

Окрему увагу законодавці приділили конфлікту навколо сталевої продукції. Оскільки США порушили попередні домовленості, запровадивши додаткові мита на європейську сталь, Європарламент погодив механізм автоматичного запровадження контрзаходів. Якщо Вашингтон не скасує ці обмеження протягом наступних шести місяців, ЄС автоматично введе тарифи на американські сталеві товари.

Графік подальших кроків уже визначено: 24 лютого 2026 року відбудеться голосування у профільному комітеті, що відкриє шлях до пленарного схвалення угоди у березні. Депутатка від ЄНП Желяна Зовко зазначила, що ця угода забезпечить необхідну стабільність для європейського бізнесу, який опинився під загрозою через нещодавню волатильність у торговельних відносинах. Активніша участь Парламенту у контролі за виконанням умов угоди має гарантувати дотримання США взятих на себе зобов’язань.

Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України27.01.26, 17:20 • 133703 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Ґренландія
Європейський парламент
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн