Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 15658 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Європейський Союз та Індія завершили переговори щодо масштабної угоди про вільну торгівлю, яка передбачає зниження мит на автомобілі та вино з ЄС. Ця угода зміцнює економічні та політичні зв'язки між другою та четвертою за величиною економіками світу і має неоднозначні наслідки для України.

Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України

Європейський Союз і Індія завершили переговори щодо масштабної угоди про вільну торгівлю, яку називають "матір’ю усіх угод". Документ передбачає значне зниження мит на автомобілі та вино з ЄС і зміцнює економічні та політичні зв’язки між другою та четвертою за величиною економіками світу.

ЄС та Індія сьогодні завершили переговори щодо історичної, амбітної та комерційно значущої угоди про вільну торгівлю, найбільшої такої угоди, яку будь-коли укладали обидві сторони

- повідомили у Єврокомісії.

Угода, як зазначається, "зміцнить економічні та політичні зв'язки між другою та четвертою за величиною економіками світу в часи зростання геополітичної напруженості та глобальних економічних викликів, підкреслюючи їхню спільну відданість економічній відкритості та торгівлі на основі правил.

ЄС та Індія, як повідомляється, уже торгують товарами та послугами на суму понад 180 мільярдів євро на рік. І очікується, що угода подвоїть експорт товарів ЄС до Індії до 2032 року, скасувавши або зменшивши мита у вартості 96,6% експорту товарів ЄС до Індії. Загалом, зниження мит, як зазначається, заощадить близько 4 мільярдів євро на рік на митах на європейські товари.

Угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією є значно ширшою, ніж просто економічний документ. Вона вписується у процес формування стратегічного партнерства на тлі глибоких змін у світовій геополітиці та геоекономіці, вважає кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Геополітичний контекст

За словами експерта, перемовини що підписання угоди тривали ще з 2007 року, але її активізацію значною мірою зумовила нова політика США та повномасштабна агресія росії проти України.

Військово-масштабна агресія росії проти України змінила багато аспектів сучасної геополітики та геоекономіки. Також важливим аспектом є нова політика Трампа щодо Європи. Цілком можливо, що угоду так і не було б укладено, якщо б не ці факт, та перемовини тривали б ще дуже довго

- каже Желіховський.

Важливо відзначити, що Індія традиційно була партнером росії, зокрема, купувала багато енергоресурсів та вискової техніки. Водночас Нью-Делі зазнавав критики від західного світу та США за ці закупівлі.

Нью-Делі підпадав під критику Заходу, адже продовжував купувати енергоносії за зниженими цінами. Індія почала змінювати своє ставлення і шукати альтернативи російським ресурсам, хоча і продовжує їх закупати

- зазначає експерт.

Желіховський наголошує, що Індія веде політику балансування між росією, Китаєм та Заходом. Проте останнім часом Нью-Делі активніше зацікавився партнерством із західними державами.

Експерт також відзначає, що ЄС одночасно посилює зв’язки з країнами Південної Америки.

ЄС шукає партнерів і у Південній Америці - такими державами, як Бразилія та Аргентина. У січні 2026 року ЄС і блок MERCOSUR (Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай) підписали історичну угоду про вільну торгівлю після 25 років переговорів. Це створить ринок на 780 мільйонів споживачів, знизить тарифи на сільськогосподарську продукцію з Південної Америки та промислові товари з ЄС

- зазначає він.

Станіслав Желіховський підкреслює, що ЄС активно намагається працювати з Китаєм, хоча це пов’язано з певними ризиками. 

ЄС працює з Китаєм, але це завжди ризик, адже Китай давно підтримує росію і має свої геополітичні інтереси. Тут треба дуже обережно балансувати

- пояснює експерт.

Окремо Желіховський звертає увагу, що угода ЄС з Індією має також військово-політичний аспект. Він підкреслює, що Індія, окрім економіки, активно оцінює оборонні можливості і шукає баланс між різними державами.

Індія зацікавлена у зміцненні оборонної співпраці із західними державами. Вона намагається знайти баланс, щоб не залежати повністю від росії, особливо у військовій сфері

- зазначає експерт.

Вплив політики Трампа на угоду

Прихід до влади Дональда Трампа значно змінив ситуацію. Сам Трамп запроваджував мита, і Європа потрапила під їхній тиск. Це змусило ЄС шукати нові економічні союзи та підтримку

- говорить експерт.

Станіслав Желіховський звертає увагу на ширший контекст глобальної економічної та політичної конкуренції. 

Світ змніюється. Всі шукають собі союзників та зв’язки з державами, які раніше не вважалися союзниками, і, на жаль, певним часом саме політика Трампа посилила ці протести. Те саме ми бачимо на прикладі Канади, яка шукає альтернативи у вигляді Китаю. Ми бачимо, що зараз відбуваються домовленості між Отавою та Пекіном, і це дуже сильно дратує американського президента, хоча він сам це спровокував

- пояснює Желіховський.

Що все це означає для України

Експерт оцінює наслідки угоди для України як неоднозначні.

Індія - специфічний гравець. Вона має партнерські зв’язки з росією, тож не можна однозначно сказати, що це позитивний сигнал для України

- каже Желіховський.

Водночас він зазначає, що ЄС, укладаючи угоду, намагається поступово інтегрувати Індію у свій економічний та політичний простір.

ЄС прагне втримати Індію біля себе і перетягнути її на свій бік, зменшуючи залежність від росії

- наголошує він.

Желіховський додає, що росія може пропонувати дешеві енергоресурси, але у довгостроковій перспективі така співпраця стає дедалі менш надійною, враховуючи токсичність росії. 

Експерт також відзначає позитивні аспекти для України. Паралельно з глобальними угодами ЄС з Індією важливим для України залишається питання майбутньої інтеграції до Європейського Союзу. Це може відкрити нові економічні можливості, суттєво розширити ринок для українського бізнесу та сприяти розвитку військових можливостей через співпрацю з партнерами.

Якщо Україна стане членом Європейського Союзу, вона отримає доступ до значно більшого ринку та нових економічних можливостей. Це відкриває додаткові шанси для розвитку бізнесу, торгівлі та інтеграції в європейську економіку. Загалом для України такі угоди створюють як ризики, так і можливості

- зазначає експерт.

Андрій Тимощенков

