Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины

Киев

 • 4 просмотра

Европейский Союз и Индия завершили переговоры по масштабному соглашению о свободной торговле, которое предусматривает снижение пошлин на автомобили и вино из ЕС. Это соглашение укрепляет экономические и политические связи между второй и четвертой по величине экономиками мира и имеет неоднозначные последствия для Украины.

Соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией значительно шире, чем просто экономический документ. Оно вписывается в процесс формирования стратегического партнерства на фоне глубоких изменений в мировой геополитике и геоэкономике, считает кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

Геополитический контекст

По словам эксперта, переговоры о подписании соглашения длились еще с 2007 года, но его активизацию в значительной степени обусловила новая политика США и полномасштабная агрессия России против Украины.

Военно-масштабная агрессия России против Украины изменила многие аспекты современной геополитики и геоэкономики. Также важным аспектом является новая политика Трампа в отношении Европы. Вполне возможно, что соглашение так и не было бы заключено, если бы не эти факты, и переговоры длились бы еще очень долго

- говорит Желиховский.

Важно отметить, что Индия традиционно была партнером России, в частности, покупала много энергоресурсов и военной техники. В то же время Нью-Дели подвергался критике со стороны западного мира и США за эти закупки.

Нью-Дели подвергался критике Запада, так как продолжал покупать энергоносители по сниженным ценам. Индия начала менять свое отношение и искать альтернативы российским ресурсам, хотя и продолжает их закупать

- отмечает эксперт.

Желиховский подчеркивает, что Индия ведет политику балансирования между Россией, Китаем и Западом. Однако в последнее время Нью-Дели активнее заинтересовался партнерством с западными государствами.

Эксперт также отмечает, что ЕС одновременно усиливает связи со странами Южной Америки.

ЕС ищет партнеров и в Южной Америке - такими государствами, как Бразилия и Аргентина. В январе 2026 года ЕС и блок MERCOSUR (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай) подписали историческое соглашение о свободной торговле после 25 лет переговоров. Это создаст рынок на 780 миллионов потребителей, снизит тарифы на сельскохозяйственную продукцию из Южной Америки и промышленные товары из ЕС

- отмечает он.

Станислав Желиховский подчеркивает, что ЕС активно пытается работать с Китаем, хотя это связано с определенными рисками. 

ЕС работает с Китаем, но это всегда риск, ведь Китай давно поддерживает Россию и имеет свои геополитические интересы. Здесь надо очень осторожно балансировать

- поясняет эксперт.

Отдельно Желиховский обращает внимание, что соглашение ЕС с Индией имеет также военно-политический аспект. Он подчеркивает, что Индия, помимо экономики, активно оценивает оборонные возможности и ищет баланс между различными государствами.

Индия заинтересована в укреплении оборонного сотрудничества с западными государствами. Она пытается найти баланс, чтобы не зависеть полностью от России, особенно в военной сфере

- отмечает эксперт.

Влияние политики Трампа на соглашение

Приход к власти Дональда Трампа значительно изменил ситуацию. Сам Трамп вводил пошлины, и Европа попала под их давление. Это заставило ЕС искать новые экономические союзы и поддержку

- говорит эксперт.

Станислав Желиховский обращает внимание на более широкий контекст глобальной экономической и политической конкуренции. 

Мир меняется. Все ищут себе союзников и связи с государствами, которые раньше не считались союзниками, и, к сожалению, в определенное время именно политика Трампа усилила эти протесты. То же самое мы видим на примере Канады, которая ищет альтернативы в виде Китая. Мы видим, что сейчас происходят договоренности между Оттавой и Пекином, и это очень сильно раздражает американского президента, хотя он сам это спровоцировал

- поясняет Желиховский.

Что все это значит для Украины

Эксперт оценивает последствия соглашения для Украины как неоднозначные.

Индия - специфический игрок. Она имеет партнерские связи с Россией, поэтому нельзя однозначно сказать, что это позитивный сигнал для Украины

- говорит Желиховский.

В то же время он отмечает, что ЕС, заключая соглашение, пытается постепенно интегрировать Индию в свое экономическое и политическое пространство.

ЕС стремится удержать Индию возле себя и перетянуть ее на свою сторону, уменьшая зависимость от России

- подчеркивает он.

Желиховский добавляет, что Россия может предлагать дешевые энергоресурсы, но в долгосрочной перспективе такое сотрудничество становится все менее надежным, учитывая токсичность России. 

Эксперт также отмечает положительные аспекты для Украины. Параллельно с глобальными соглашениями ЕС с Индией важным для Украины остается вопрос будущей интеграции в Европейский Союз. Это может открыть новые экономические возможности, существенно расширить рынок для украинского бизнеса и способствовать развитию военных возможностей через сотрудничество с партнерами.

Если Украина станет членом Европейского Союза, она получит доступ к значительно большему рынку и новым экономическим возможностям. Это открывает дополнительные шансы для развития бизнеса, торговли и интеграции в европейскую экономику. В целом для Украины такие соглашения создают как риски, так и возможности

- отмечает эксперт.

Андрей Тимощенков

