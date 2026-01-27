"Мать всех сделок": ЕС и Индия достигли соглашения о свободной торговле со снижением пошлин на автомобили и вино

Европейский Союз и Индия достигли знакового соглашения о свободной торговле, которое называют "матерью всех соглашений" и которое предусматривает существенное снижение пошлин на автомобили и вино из ЕС, сообщили в Еврокомиссии 27 января, пишет УНН.

Детали

"ЕС и Индия сегодня завершили переговоры по историческому, амбициозному и коммерчески значимому соглашению о свободной торговле, крупнейшему такому соглашению, которое когда-либо заключали обе стороны", - сообщили в Еврокомиссии.

Соглашение, как отмечается, "укрепит экономические и политические связи между второй и четвертой по величине экономиками мира во времена роста геополитической напряженности и глобальных экономических вызовов, подчеркивая их общую приверженность экономической открытости и торговле на основе правил".

Европа и Индия сегодня творят историю. Мы заключили "мать всех соглашений". Мы создали зону свободной торговли для двух миллиардов человек, от которой выиграют обе стороны. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы они стали еще крепче - прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

ЕС и Индия, как сообщается, уже торгуют товарами и услугами на сумму более 180 миллиардов евро в год. И ожидается, что соглашение удвоит экспорт товаров ЕС в Индию к 2032 году, отменив или уменьшив пошлины в стоимости 96,6% экспорта товаров ЕС в Индию. В целом, снижение пошлин, как отмечается, сэкономит около 4 миллиардов евро в год на пошлинах на европейские товары.

Указано, что Индия предоставит ЕС снижение пошлин, "которых не получил ни один из ее других торговых партнеров". Например, пошлины на автомобили постепенно снижаются со 110% до 10%, тогда как для автомобильных запчастей они будут полностью отменены через пять-десять лет. Также будут в основном отменены пошлины, достигающие 44% на оборудование, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты.

Соглашение, по сообщению, также отменяет или уменьшает часто запретительные пошлины (в среднем более 36%) на экспорт агропродовольственной продукции из ЕС, открывая огромный рынок для европейских фермеров. Например, индийские пошлины на вина будут снижены со 150% до 75% после вступления в силу и впоследствии до уровня 20%, пошлины на оливковое масло снизятся с 45% до 0% в течение пяти лет, а на переработанную сельскохозяйственную продукцию, такую как хлеб и кондитерские изделия, пошлины будут отменены до 50%.

Чувствительные европейские сельскохозяйственные секторы будут полностью защищены, поскольку такие продукты, как говядина, куриное мясо, рис и сахар, исключены из либерализации в соглашении. Весь индийский импорт, как и раньше, должен соответствовать строгим правилам ЕС по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов.

Параллельно ЕС и Индия сейчас ведут переговоры по отдельному соглашению о географических указаниях, "которое поможет традиционным, знаковым сельскохозяйственным продуктам ЕС продаваться в Индии лучше, устраняя недобросовестную конкуренцию в виде подделок".

Со стороны ЕС, как отметили в Еврокомиссии, согласованные проекты текстов будут опубликованы в ближайшее время. Тексты пройдут юридический пересмотр и перевод на все официальные языки ЕС. Затем Еврокомиссия представит Совету ЕС свое предложение по подписанию и заключению соглашения. После принятия Советом ЕС Евросоюз и Индия могут подписать соглашения. После подписания соглашение требует согласия Европейского парламента и решения Совета ЕС о заключении, чтобы вступить в силу. После того, как Индия также ратифицирует соглашение, оно может вступить в силу.

Индия и ЕС готовятся к соглашению о свободной торговле со снижением пошлин на автомобили и вино

Также ЕС и Индия "запустили партнерство в сфере безопасности и обороны", сообщила фон дер Ляйен.

"Это платформа для сотрудничества между независимыми сторонами по важнейшим стратегическим вопросам - от оборонной промышленности до морской безопасности. Именно так поступают надежные партнеры", - указала она в X.

"Когда две великие демократии действуют вместе, мы строим более прочную общую безопасность. Было очень приятно подписать сегодня с Субраманьямом Джайшанкаром новое партнерство ЕС-Индия в сфере безопасности и обороны", - указала в свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.

Пакт, по ее словам, "запускает ежегодный диалог по вопросам безопасности и обороны - первая встреча состоится через месяц - и углубляет сотрудничество по вопросам морской безопасности, кибервопросов и борьбы с терроризмом". "Мы также рассмотрим возможность участия Индии в европейских оборонных инициативах", - отметила Каллас.

"По мере изменения мирового порядка ЕС будет продолжать углублять свои дипломатические и экономические связи по всему миру. Крепкие партнерства приумножают нашу силу", - указала глава дипломатии ЕС.