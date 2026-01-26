Индия и ЕС готовятся к соглашению о свободной торговле со снижением пошлин на автомобили и вино

Индия и Европейский Союз, как ожидается, объявят о соглашении о свободной торговле во вторник после длительных переговоров, и Индия планирует снизить пошлины на импорт автомобилей из ЕС до 40% со 110%, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Соглашение, пишет издание, откроет путь для снижения пошлин на европейские автомобили и вино и расширения рынка для индийской электроники, текстиля и химикатов. На фоне того, как некоторые обозреватели ожидают, что Индия отменит пошлины в 150% на европейские вино и сыр, The Economist пишет, что соглашение будет "менее глубоким, чем другие, недавно подписанные ЕС". "Спорные сегменты, в частности многие сельскохозяйственные продукты с высокими таможенными ставками, будут исключены. Другие - зарезервированы для индивидуальных соглашений, в частности географические индикаторы, которые защищают коллективные бренды, такие как греческий сыр фета и французское шампанское или индийский чай Дарджилинг и рис басмати".

Что касается автомобилей, Reuters пишет, что правительство премьер-министра Нарендры Моди согласилось немедленно снизить налог на ограниченное количество автомобилей из 27 стран блока с импортной ценой более 15 000 евро ($17 739), сообщили Reuters два источника, информированные о переговорах.

Они добавили, что со временем эта ставка будет снижена до 10%, что облегчит доступ к индийскому рынку для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Пакт уже назвали "матерью всех сделок"

Ожидается, что во вторник Индия и ЕС объявят о завершении длительных переговоров по соглашению о свободной торговле, после чего обе стороны завершат детали и ратифицируют то, что называют "матерью всех сделок".

Соглашение может расширить двустороннюю торговлю и увеличить индийский экспорт таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия, на которые с конца августа применены 50% пошлин США.

Индия является третьим по величине автомобильным рынком в мире после США и Китая, но ее отечественная автомобильная промышленность была одной из самых защищенных. Сейчас Нью-Дели взимает пошлины в 70% и 110% на импортные автомобили, уровень, который часто критикуют руководители, включая руководителя Tesla Илона Маска.

Нью-Дели предложил немедленно снизить импортные пошлины до 40% для примерно 200 000 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в год, сообщил один из источников. Это, как указано, самый агрессивный шаг к открытию сектора. Источник добавил, что эта квота может быть изменена в последний момент.

Два источника сообщили, что на электрические транспортные средства с аккумуляторами в течение первых пяти лет не будет снижена импортная пошлина, чтобы защитить инвестиции таких отечественных игроков, как Mahindra & Mahindra и Tata Motors. Через пять лет на электромобили будет аналогично сокращена пошлина.

Снижение налогов на импорт станет толчком для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Renault и Stellantis, а также для игроков класса люкс, Mercedes-Benz и BMW, которые локально производят автомобили в Индии, но им трудно вырасти за пределы определенного уровня отчасти из-за высоких пошлин.

Более низкие налоги позволят автопроизводителям продавать импортные транспортные средства по более низкой цене и испытать рынок с помощью более широкого портфолио, прежде чем взять на себя обязательства производить больше автомобилей на местном уровне, сообщил один из двух источников.

В настоящее время европейские автопроизводители занимают менее 4% доли рынка автомобилей в Индии, который выпускает 4,4 миллиона автомобилей в год, на котором доминирует японская Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе занимают две трети.

Поскольку ожидается, что к 2030 году индийский рынок вырастет до 6 миллионов единиц в год, некоторые компании уже планируют новые инвестиции.

Renault возвращается в Индию с новой стратегией, пытаясь развиваться за пределами Европы, где сильные шаги делают китайские производители автомобилей, а Volkswagen Group завершает свою следующую часть инвестиций в Индию через свой бренд Skoda, пишет издание.

Индия заменяет российскую нефть, заключила ряд новых соглашений с другими странами - Reuters

В случае завершения и ратификации Европейским парламентом, что может занять не менее года, торговый пакт будет способствовать развитию индийского экспорта, например текстиля и ювелирных изделий, сказал индийский чиновник. Переговоры были возобновлены в 2022 году после девятилетней паузы, набрав обороты в прошлом году на фоне роста напряженности в мировой торговле.

Объявление может состояться после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые будут сопредседательствовать на саммите Индия-ЕС во время своего визита в Индию с 25 по 28 января, сообщил один из источников в индийском правительстве.

Представитель ЕС сказал, что блок имеет целью "завершить переговоры по соглашению о свободной торговле" во время саммита, прежде чем обе стороны пройдут внутренние процедуры до подписания.

Обе стороны также ожидают подписать пакт о безопасности и обороне - третий в Европе в Азии после соглашений с Южной Кореей и Японией - вместе с соглашением о мобильности, которое охватывает высококвалифицированных работников и студентов, сказал чиновник.