Індія та ЄС готуються до угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
08:52 • 1240 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 5480 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 18579 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 29088 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 26006 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 24329 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 20320 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 17892 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16676 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16617 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.8м/с
88%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світлаVideo25 січня, 23:40 • 10257 перегляди
"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26 січня, 00:16 • 11545 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС26 січня, 01:23 • 11937 перегляди
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58 • 9158 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 6940 перегляди
Публікації
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 1240 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 95523 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 110696 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 116465 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 110004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Вільнюс
Польща
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 23698 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 23790 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 40150 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 40318 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 53388 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Індія та ЄС готуються до угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Індія та Європейський Союз оголосять про угоду про вільну торгівлю, яка передбачає зниження Індією мит на імпорт автомобілів з ЄС до 40% зі 110%. Це відкриє шлях для розширення ринку європейських автомобілів та індійської електроніки, текстилю та хімікатів.

Індія та ЄС готуються до угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино

Індія та Європейський Союз, як очікується, оголосять про угоду про вільну торгівлю у вівторок після тривалих переговорів, і Індія планує знизити мита на імпорт автомобілів з ЄС до 40% зі 110%, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Угода, пише видання, відкриє шлях для зниження мит на європейські автомобілі та вино та розширення ринку для індійської електроніки, текстилю та хімікатів. На тлі того, як деякі з оглядачів очікують, що Індія скасує мита у 150% на європейські вино та сир, The Economist пише, що угода буде "менш глибокою, ніж інші, нещодавно підписані ЄС". "Спірні сегменти, зокрема багато сільськогосподарської продукції з високими митними ставками, будуть виключені. Інші - зарезервовані для індивідуальних угод, зокрема географічні індикатори, які захищають колективні бренди, такі як грецький сир фета та французьке шампанське або індійський чай Дарджилінг і рис басматі".

Щодо автомобілів Reuters пише, що уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді погодився негайно знизити податок на обмежену кількість автомобілів з 27 країн блоку з імпортною ціною понад 15 000 євро ($17 739), повідомили Reuters два джерела, поінформовані про переговори.

Вони додали, що з часом ця ставка буде знижена до 10%, що полегшить доступ до індійського ринку для європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW.

Пакт уже назвали "матір'ю всіх угод"

Очікується, що у вівторок Індія та ЄС оголосить про завершення тривалих переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, після чого обидві сторони завершать деталі та ратифікують те, що називають "матір’ю всіх угод".

Угода може розширити двосторонню торгівлю та збільшити індійський експорт таких товарів, як текстиль та ювелірні вироби, на які з кінця серпня застосовано 50% мит США.

Індія є третім за величиною автомобільним ринком у світі після США та Китаю, але її вітчизняна автомобільна промисловість була однією з найбільш захищених. Зараз Нью-Делі стягує мита в 70% і 110% на імпортні автомобілі, рівень, який часто критикують керівники, включно з керівником Tesla Ілоном Маском.

Нью-Делі запропонував негайно знизити імпортні мита до 40% для приблизно 200 000 автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на рік, повідомило одне з джерел. Це, як вказано, найагресивніший крок до відкриття сектора. Джерело додало, що ця квота може бути змінена в останній момент.

Два джерела повідомили, що на електричні транспортні засоби з акумуляторами протягом перших п’яти років не буде знижено імпортне мито, щоб захистити інвестиції таких вітчизняних гравців, як Mahindra & Mahindra і Tata Motors. Через п'ять років на електромобілі буде аналогічно скорочено мито.

Зниження податків на імпорт стане поштовхом для європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Renault і Stellantis, а також для гравців класу люкс, Mercedes-Benz і BMW, які локально виробляють автомобілі в Індії, але їм важко вирости за межі визначеного рівня частково через високі мита.

Нижчі податки дозволять автовиробникам продавати імпортні транспортні засоби за нижчою ціною та випробувати ринок за допомогою ширшого портфоліо, перш ніж взяти на себе зобов’язання виробляти більше автомобілів на місцевому рівні, повідомило одне з двох джерел.

Наразі європейські автовиробники займають менше 4% частки ринку автомобілів в Індії, який випускає 4,4 мільйона автомобілів на рік, на якому домінує японська Suzuki Motor, а також вітчизняні бренди Mahindra і Tata, які разом займають дві третини.

Оскільки очікується, що до 2030 року індійський ринок зросте до 6 мільйонів одиниць на рік, деякі компанії вже планують нові інвестиції.

Renault повертається в Індію з новою стратегією, намагаючись розвиватися за межами Європи, де сильні кроки роблять китайські виробники автомобілів, а Volkswagen Group завершує свою наступну частину інвестицій в Індію через свій бренд Skoda, пише видання.

Індія замінює російську нафту, уклала низку нових угод з іншими країнами - Reuters23.01.26, 16:46 • 4275 переглядiв

У разі завершення та ратифікації Європейським парламентом, що може тривати щонайменше рік, торговельний пакт сприятиме розвитку індійського експорту, наприклад текстилю та ювелірних виробів, сказав індійський чиновник. Переговори було відновлено у 2022 році після дев’ятирічної паузи, набравши обертів минулого року на тлі зростання напруженості у світовій торгівлі.

Оголошення може відбутися після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, які будуть співголовувати на саміті Індія-ЄС під час свого візиту до Індії з 25 по 28 січня, повідомило одне з джерел в індійському уряді.

Представник ЄС сказав, що блок має на меті "завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю" під час саміту, перш ніж обидві сторони пройдуть внутрішні процедури до підписання.

Обидві сторони також очікують підписати пакт про безпеку та оборону - третій в Європі в Азії після угод з Південною Кореєю та Японією - разом з угодою про мобільність, яка охоплює висококваліфікованих працівників і студентів, сказав чиновник.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Бренд
Економіст (журнал)
Volkswagen
Reuters
Індія
Нарендра Моді
Європейський Союз
Ілон Маск
Китай
Сполучені Штати Америки