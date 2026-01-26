Індія та ЄС готуються до угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино

Індія та Європейський Союз, як очікується, оголосять про угоду про вільну торгівлю у вівторок після тривалих переговорів, і Індія планує знизити мита на імпорт автомобілів з ЄС до 40% зі 110%, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Угода, пише видання, відкриє шлях для зниження мит на європейські автомобілі та вино та розширення ринку для індійської електроніки, текстилю та хімікатів. На тлі того, як деякі з оглядачів очікують, що Індія скасує мита у 150% на європейські вино та сир, The Economist пише, що угода буде "менш глибокою, ніж інші, нещодавно підписані ЄС". "Спірні сегменти, зокрема багато сільськогосподарської продукції з високими митними ставками, будуть виключені. Інші - зарезервовані для індивідуальних угод, зокрема географічні індикатори, які захищають колективні бренди, такі як грецький сир фета та французьке шампанське або індійський чай Дарджилінг і рис басматі".

Щодо автомобілів Reuters пише, що уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді погодився негайно знизити податок на обмежену кількість автомобілів з 27 країн блоку з імпортною ціною понад 15 000 євро ($17 739), повідомили Reuters два джерела, поінформовані про переговори.

Вони додали, що з часом ця ставка буде знижена до 10%, що полегшить доступ до індійського ринку для європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW.

Пакт уже назвали "матір'ю всіх угод"

Очікується, що у вівторок Індія та ЄС оголосить про завершення тривалих переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, після чого обидві сторони завершать деталі та ратифікують те, що називають "матір’ю всіх угод".

Угода може розширити двосторонню торгівлю та збільшити індійський експорт таких товарів, як текстиль та ювелірні вироби, на які з кінця серпня застосовано 50% мит США.

Індія є третім за величиною автомобільним ринком у світі після США та Китаю, але її вітчизняна автомобільна промисловість була однією з найбільш захищених. Зараз Нью-Делі стягує мита в 70% і 110% на імпортні автомобілі, рівень, який часто критикують керівники, включно з керівником Tesla Ілоном Маском.

Нью-Делі запропонував негайно знизити імпортні мита до 40% для приблизно 200 000 автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на рік, повідомило одне з джерел. Це, як вказано, найагресивніший крок до відкриття сектора. Джерело додало, що ця квота може бути змінена в останній момент.

Два джерела повідомили, що на електричні транспортні засоби з акумуляторами протягом перших п’яти років не буде знижено імпортне мито, щоб захистити інвестиції таких вітчизняних гравців, як Mahindra & Mahindra і Tata Motors. Через п'ять років на електромобілі буде аналогічно скорочено мито.

Зниження податків на імпорт стане поштовхом для європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Renault і Stellantis, а також для гравців класу люкс, Mercedes-Benz і BMW, які локально виробляють автомобілі в Індії, але їм важко вирости за межі визначеного рівня частково через високі мита.

Нижчі податки дозволять автовиробникам продавати імпортні транспортні засоби за нижчою ціною та випробувати ринок за допомогою ширшого портфоліо, перш ніж взяти на себе зобов’язання виробляти більше автомобілів на місцевому рівні, повідомило одне з двох джерел.

Наразі європейські автовиробники займають менше 4% частки ринку автомобілів в Індії, який випускає 4,4 мільйона автомобілів на рік, на якому домінує японська Suzuki Motor, а також вітчизняні бренди Mahindra і Tata, які разом займають дві третини.

Оскільки очікується, що до 2030 року індійський ринок зросте до 6 мільйонів одиниць на рік, деякі компанії вже планують нові інвестиції.

Renault повертається в Індію з новою стратегією, намагаючись розвиватися за межами Європи, де сильні кроки роблять китайські виробники автомобілів, а Volkswagen Group завершує свою наступну частину інвестицій в Індію через свій бренд Skoda, пише видання.

У разі завершення та ратифікації Європейським парламентом, що може тривати щонайменше рік, торговельний пакт сприятиме розвитку індійського експорту, наприклад текстилю та ювелірних виробів, сказав індійський чиновник. Переговори було відновлено у 2022 році після дев’ятирічної паузи, набравши обертів минулого року на тлі зростання напруженості у світовій торгівлі.

Оголошення може відбутися після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, які будуть співголовувати на саміті Індія-ЄС під час свого візиту до Індії з 25 по 28 січня, повідомило одне з джерел в індійському уряді.

Представник ЄС сказав, що блок має на меті "завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю" під час саміту, перш ніж обидві сторони пройдуть внутрішні процедури до підписання.

Обидві сторони також очікують підписати пакт про безпеку та оборону - третій в Європі в Азії після угод з Південною Кореєю та Японією - разом з угодою про мобільність, яка охоплює висококваліфікованих працівників і студентів, сказав чиновник.