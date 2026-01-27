$43.130.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Матір усіх угод": ЄС та Індія досягли угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Європейський Союз та Індія досягли угоди про вільну торгівлю, що передбачає значне зниження мит на автомобілі та вино з ЄС. Цю угоду називають "матір'ю усіх угод".

"Матір усіх угод": ЄС та Індія досягли угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино

Європейський Союз та Індія досягли знакової угоди про вільну торгівлю, яку називають "матір'ю усіх угод" і яка передбачає суттєве зниження мит на автомобілі і вино з ЄС повідомили у Єврокомісії 27 січня, пише УНН.

Деталі

"ЄС та Індія сьогодні завершили переговори щодо історичної, амбітної та комерційно значущої угоди про вільну торгівлю, найбільшої такої угоди, яку будь-коли укладали обидві сторони", - повідомили у Єврокомісії.

Угода, як зазначається, "зміцнить економічні та політичні зв'язки між другою та четвертою за величиною економіками світу в часи зростання геополітичної напруженості та глобальних економічних викликів, підкреслюючи їхню спільну відданість економічній відкритості та торгівлі на основі правил".

Європа та Індія сьогодні творять історію. Ми уклали "матір всіх угод". Ми створили зону вільної торгівлі для двох мільярдів людей, від якої виграють обидві сторони. Це лише початок. Ми будемо розвивати наші стратегічні відносини, щоб вони стали ще міцнішими

- прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

ЄС та Індія, як повідомляється, уже торгують товарами та послугами на суму понад 180 мільярдів євро на рік. І очікується, що угода подвоїть експорт товарів ЄС до Індії до 2032 року, скасувавши або зменшивши мита у вартості 96,6% експорту товарів ЄС до Індії. Загалом, зниження мит, як зазначається, заощадить близько 4 мільярдів євро на рік на митах на європейські товари.

Вказано, що Індія надасть ЄС зниження мит, "яких не отримав жоден з її інших торговельних партнерів". Наприклад, мита на автомобілі поступово знижуються зі 110% до 10%, тоді як для автомобільних запчастин вони будуть повністю скасовані через п'ять-десять років. Також будуть здебільшого скасовані мита, що сягають 44% на обладнання, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати.

Угода, за повідомленням, також скасовує або зменшує часто заборонні мита (в середньому понад 36%) на експорт агропродовольчої продукції з ЄС, відкриваючи величезний ринок для європейських фермерів. Наприклад, індійські мита на вина будуть знижені зі 150% до 75% після набрання чинності та згодом до рівня 20%, мита на оливкову олію знизяться з 45% до 0% протягом п'яти років, а на перероблену сільськогосподарську продукцію, таку як хліб та кондитерські вироби, мита будуть скасовані до 50%.

Чутливі європейські сільськогосподарські сектори будуть повністю захищені, оскільки такі продукти, як яловичина, куряче м'ясо, рис та цукор, виключені з лібералізації в угоді. Весь індійський імпорт, як і раніше, повинен відповідати суворим правилам ЄС щодо охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.

Паралельно ЄС та Індія зараз ведуть переговори щодо окремої угоди про географічні зазначення, "яка допоможе традиційним, знаковим сільськогосподарським продуктам ЄС продаватись в Індії краще, усуваючи недобросовісну конкуренцію у вигляді підробок".

З боку ЄС, як зазначили у Єврокомісії, узгоджені проєкти текстів будуть опубліковані найближчим часом. Тексти пройдуть юридичний перегляд та переклад на всі офіційні мови ЄС. Потім Єврокомісія представить Раді ЄС свою пропозицію щодо підписання та укладення угоди. Після ухвалення Радою ЄС Євросоюз та Індія можуть підписати угоди. Після підписання угода потребує згоди Європейського парламенту та рішення Ради ЄС про укладення, щоб набути чинності. Після того, як Індія також ратифікує угоду, вона може набути чинності.

Також ЄС та Індія "започаткували партнерство у сфері безпеки та оборони", повідомила фон дер Ляєн.

"Це платформа для співпраці між незалежними сторонами з найважливіших стратегічних питань - від оборонної промисловості до морської безпеки. Саме так роблять надійні партнери", - вказала вона у X.

"Коли дві великі демократії діють разом, ми будуємо міцнішу спільну безпеку. Було дуже приємно підписати сьогодні з Субраманьямом Джайшанкаром нове партнерство ЄС-Індія у сфері безпеки та оборони", - вказала своєю чергою голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.

Пакт, з її слів, "започатковує щорічний діалог з питань безпеки та оборони - перша зустріч відбудеться через місяць - та поглиблює співпрацю з питань морської безпеки, кіберпитань та боротьби з тероризмом". "Ми також розглянемо можливість участі Індії в європейських оборонних ініціативах", - зазначила Каллас.

"У міру зміни світового порядку ЄС продовжуватиме поглиблювати свої дипломатичні та економічні зв'язки по всьому світу. Міцні партнерства примножують нашу силу", - вказала голова дипломатії ЄС.

Юлія Шрамко

