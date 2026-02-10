США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство під час візиту Джей Ді Венса

Фото: Reuters

Сполучені Штати та Азербайджан офіційно уклали угоду про стратегічне партнерство в Баку, що знаменує новий етап в економічній та безпековій співпраці між країнами. Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали відповідний документ, який відкриває шлях до розширення американського впливу на Південному Кавказі та зміцнення регіональної стабільності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Підписана хартія охоплює широкий спектр взаємодії, включаючи продаж оборонного обладнання, розвиток технологій штучного інтелекту та енергетичну безпеку. Президент Алієв підкреслив, що відносини між Баку та Вашингтоном переходять у "зовсім нову фазу", де особлива увага приділятиметься контртерористичним операціям та високотехнологічним проєктам. Зокрема, обговорюється можливість постачання американського військового спорядження, такого як засоби індивідуального захисту та патрульні катери.

Основи цієї угоди були закладені ще у серпні під час зустрічі лідерів Азербайджану та Вірменії у Білому домі за посередництва президента Дональда Трампа. Тоді сторони досягли попередньої згоди щодо припинення багаторічного конфлікту, що дозволило США перейти до реалізації масштабних інфраструктурних планів. Одним із таких проєктів є "Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) – транспортний коридор, що має з’єднати основну територію Азербайджану з його ексклавом Нахічевань через територію Вірменії.

Регіональна дипломатія та енергетичні перспективи

Візит Джей Ді Венса до Баку відбувся одразу після його поїздки до Єревана, де він підписав угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном. Така послідовність кроків демонструє прагнення Вашингтона виступати головним гарантом миру в регіоні, поступово витісняючи вплив росії та Ірану. США активно просувають ідею створення торговельного блоку критичних мінералів та інтеграцію енергетичних систем країн Кавказу.

Завдяки реалізації нових логістичних маршрутів, Азербайджан зміцнює свою роль як ключового хабу між Азією та Європою.

Ми зміцнимо наше стратегічне партнерство з Азербайджаном – зазначав раніше Трамп, підкреслюючи важливість Кавказу для американських інтересів.

