Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство під час візиту Джей Ді Венса

Київ • УНН

 • 6 перегляди

США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство в Баку, що передбачає економічну та безпекову співпрацю. Документ відкриває шлях до розширення американського впливу на Південному Кавказі та зміцнення регіональної стабільності.

США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство під час візиту Джей Ді Венса
Фото: Reuters

Сполучені Штати та Азербайджан офіційно уклали угоду про стратегічне партнерство в Баку, що знаменує новий етап в економічній та безпековій співпраці між країнами. Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали відповідний документ, який відкриває шлях до розширення американського впливу на Південному Кавказі та зміцнення регіональної стабільності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Підписана хартія охоплює широкий спектр взаємодії, включаючи продаж оборонного обладнання, розвиток технологій штучного інтелекту та енергетичну безпеку. Президент Алієв підкреслив, що відносини між Баку та Вашингтоном переходять у "зовсім нову фазу", де особлива увага приділятиметься контртерористичним операціям та високотехнологічним проєктам. Зокрема, обговорюється можливість постачання американського військового спорядження, такого як засоби індивідуального захисту та патрульні катери.

Грузія "терпляче" чекає відновлення відносин зі США після ігнорування Венсом Тбілісі - AFP10.02.26, 20:14 • 2772 перегляди

Основи цієї угоди були закладені ще у серпні під час зустрічі лідерів Азербайджану та Вірменії у Білому домі за посередництва президента Дональда Трампа. Тоді сторони досягли попередньої згоди щодо припинення багаторічного конфлікту, що дозволило США перейти до реалізації масштабних інфраструктурних планів. Одним із таких проєктів є "Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) – транспортний коридор, що має з’єднати основну територію Азербайджану з його ексклавом Нахічевань через територію Вірменії.

Регіональна дипломатія та енергетичні перспективи

Візит Джей Ді Венса до Баку відбувся одразу після його поїздки до Єревана, де він підписав угоду про співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном. Така послідовність кроків демонструє прагнення Вашингтона виступати головним гарантом миру в регіоні, поступово витісняючи вплив росії та Ірану. США активно просувають ідею створення торговельного блоку критичних мінералів та інтеграцію енергетичних систем країн Кавказу.

Завдяки реалізації нових логістичних маршрутів, Азербайджан зміцнює свою роль як ключового хабу між Азією та Європою.

Ми зміцнимо наше стратегічне партнерство з Азербайджаном

– зазначав раніше Трамп, підкреслюючи важливість Кавказу для американських інтересів.

США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф10.02.26, 03:41 • 4140 переглядiв

