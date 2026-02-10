США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве во время визита Джей Ди Вэнса

Фото: Reuters

Соединенные Штаты и Азербайджан официально заключили соглашение о стратегическом партнерстве в Баку, что знаменует новый этап в экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области безопасности между странами. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соответствующий документ, который открывает путь к расширению американского влияния на Южном Кавказе и укреплению региональной стабильности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подписанная хартия охватывает широкий спектр взаимодействия, включая продажу оборонного оборудования, развитие технологий искусственного интеллекта и энергетическую безопасность. Президент Алиев подчеркнул, что отношения между Баку и Вашингтоном переходят в "совершенно новую фазу", где особое внимание будет уделяться контртеррористическим операциям и высокотехнологичным проектам. В частности, обсуждается возможность поставок американского военного снаряжения, такого как средства индивидуальной защиты и патрульные катера.

Основы этого соглашения были заложены еще в августе во время встречи лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме при посредничестве президента Дональда Трампа. Тогда стороны достигли предварительного согласия по прекращению многолетнего конфликта, что позволило США перейти к реализации масштабных инфраструктурных планов. Одним из таких проектов является "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) – транспортный коридор, который должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через территорию Армении.

Региональная дипломатия и энергетические перспективы

Визит Джей Ди Вэнса в Баку состоялся сразу после его поездки в Ереван, где он подписал соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики с премьер-министром Николом Пашиняном. Такая последовательность шагов демонстрирует стремление Вашингтона выступать главным гарантом мира в регионе, постепенно вытесняя влияние России и Ирана. США активно продвигают идею создания торгового блока критических минералов и интеграцию энергетических систем стран Кавказа.

Благодаря реализации новых логистических маршрутов, Азербайджан укрепляет свою роль как ключевого хаба между Азией и Европой.

Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном – отмечал ранее Трамп, подчеркивая важность Кавказа для американских интересов.

