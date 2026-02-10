$43.030.02
17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Грузия терпеливо ожидает восстановления отношений с США после того, как вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил Армению и Азербайджан, обойдя Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия готова к восстановлению партнерства без условий.

Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP

Грузия во вторник заявила, что "терпеливо" ожидает восстановления отношений с США, после того как вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил соседние Армению и Азербайджан, но обошел Тбилиси — некогда ближайшего регионального союзника Вашингтона. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что отношения между Грузией и США резко ухудшились за последние два года, причем американские чиновники обвиняют правительство партии "Грузинская мечта" в откате демократии и приближении к России.

Вашингтон приостановил соглашение о стратегическом партнерстве с Тбилиси и ввел санкции против высокопоставленных чиновников, связанных с правящей партией.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси остается открытым для восстановления отношений, несмотря на то, что его город был исключен из маршрута поездки Вэнса на Южный Кавказ.

На вопрос о явном игнорировании Грузии Вэнсом, Кобахидзе сказал, что страна будет ждать "столько, сколько нужно, терпеливо", пока США не изменят позицию.

На уточнение, когда это терпение может закончиться, он ответил: "Никогда".

Кобахидзе отметил, что Грузия уже сделала, как он назвал, свой "основной шаг", открыто выразив готовность возобновить партнерство с Вашингтоном "с новой страницы".

Он добавил, что Грузия готова "обсуждать все вопросы без каких-либо условий и восстанавливать стратегические связи на основе конкретной дорожной карты".

ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ09.02.26, 22:00 • 35435 просмотров

Издание подчеркивает, что долгое время Грузия считалась одним из самых проевропейских и проамериканских государств в бывшем Советском Союзе и чемпионом демократических реформ, причем последовательные правительства стремились к интеграции в НАТО и ЕС и проводили программы военного сотрудничества с США.

Но отношения испортились на фоне массовых протестов из-за противоречивых законов, ограничивающих политическое диссидентское движение, медиа и гражданское общество, а также антизападной риторики лидеров "Грузинской мечты", которую Вашингтон и Брюссель расценили как враждебную и конспиративную.

Поездка Вэнса в Ереван и Баку имеет целью продвижение региональной интеграции при поддержке США — включая торговый маршрут, который обходит Грузию, — а также мирные инициативы, что подчеркивает растущую дипломатическую изоляцию Тбилиси от его традиционных западных партнеров

- резюмирует издание.

Грузия "всеми способами" должна наладить отношения с ЕС, но не меняя курс - премьер26.12.25, 09:36 • 3094 просмотра

Ольга Розгон

