Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP

Грузия во вторник заявила, что "терпеливо" ожидает восстановления отношений с США, после того как вице-президент США Дж. Д. Вэнс посетил соседние Армению и Азербайджан, но обошел Тбилиси — некогда ближайшего регионального союзника Вашингтона. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что отношения между Грузией и США резко ухудшились за последние два года, причем американские чиновники обвиняют правительство партии "Грузинская мечта" в откате демократии и приближении к России.

Вашингтон приостановил соглашение о стратегическом партнерстве с Тбилиси и ввел санкции против высокопоставленных чиновников, связанных с правящей партией.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси остается открытым для восстановления отношений, несмотря на то, что его город был исключен из маршрута поездки Вэнса на Южный Кавказ.

На вопрос о явном игнорировании Грузии Вэнсом, Кобахидзе сказал, что страна будет ждать "столько, сколько нужно, терпеливо", пока США не изменят позицию.

На уточнение, когда это терпение может закончиться, он ответил: "Никогда".

Кобахидзе отметил, что Грузия уже сделала, как он назвал, свой "основной шаг", открыто выразив готовность возобновить партнерство с Вашингтоном "с новой страницы".

Он добавил, что Грузия готова "обсуждать все вопросы без каких-либо условий и восстанавливать стратегические связи на основе конкретной дорожной карты".

Издание подчеркивает, что долгое время Грузия считалась одним из самых проевропейских и проамериканских государств в бывшем Советском Союзе и чемпионом демократических реформ, причем последовательные правительства стремились к интеграции в НАТО и ЕС и проводили программы военного сотрудничества с США.

Но отношения испортились на фоне массовых протестов из-за противоречивых законов, ограничивающих политическое диссидентское движение, медиа и гражданское общество, а также антизападной риторики лидеров "Грузинской мечты", которую Вашингтон и Брюссель расценили как враждебную и конспиративную.

Поездка Вэнса в Ереван и Баку имеет целью продвижение региональной интеграции при поддержке США — включая торговый маршрут, который обходит Грузию, — а также мирные инициативы, что подчеркивает растущую дипломатическую изоляцию Тбилиси от его традиционных западных партнеров - резюмирует издание.

