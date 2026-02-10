$43.030.02
17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Публікації
Ексклюзиви
Грузія "терпляче" чекає відновлення відносин зі США після ігнорування Венсом Тбілісі - AFP

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Грузія терпляче очікує відновлення відносин зі США після того, як віцепрезидент США Дж. Д. Венс відвідав Вірменію та Азербайджан, оминувши Тбілісі. Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія готова до відновлення партнерства без умов.

Грузія "терпляче" чекає відновлення відносин зі США після ігнорування Венсом Тбілісі - AFP

Грузія у вівторок заявила, що "терпляче" очікує на відновлення відносин зі США, після того як віцепрезидент США Дж. Д. Венс відвідав сусідні Вірменію та Азербайджан, але оминував Тбілісі — колись найближчого регіонального союзника Вашингтона. Про це повідомляє Agence France-Presse, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що відносини між Грузією та США різко погіршилися за останні два роки, причому американські чиновники звинувачують уряд партії "Грузинська мрія" у відкаті демократії та наближенні до Росії.

Вашингтон призупинив угоду про стратегічне партнерство з Тбілісі та запровадив санкції проти високопосадовців, пов’язаних із правлячою партією.

Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі залишається відкритим для відновлення відносин, незважаючи на те, що його місто було виключено з маршруту поїздки Венса у Південний Кавказ.

На запитання про очевидне ігнорування Грузії Венсом, Кобахідзе сказав, що країна чекатиме "стільки, скільки потрібно, терпляче", поки США не змінять позицію.

На уточнення, коли ця терплячість може закінчитися, він відповів: "Ніколи".

Кобахідзе зазначив, що Грузія вже зробила, як він назвав, свій "основний крок", відкрито висловивши готовність відновити партнерство з Вашингтоном "з нової сторінки".

Він додав, що Грузія готова "обговорювати всі питання без жодних умов і відновлювати стратегічні зв’язки на основі конкретної дорожньої карти".

ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ09.02.26, 22:00 • 35458 переглядiв

Видання підкреслює, що довгий час Грузія вважалася однією з найпроєвропейськіших і найпроамериканських держав у колишньому Радянському Союзі та чемпіоном демократичних реформ, причому послідовні уряди прагнули інтеграції в НАТО та ЄС і проводили програми військової співпраці з США.

Але відносини зіпсувалися на тлі масових протестів через суперечливі закони, що обмежують політичний дисидентський рух, медіа та громадянське суспільство, а також антивестернську риторику лідерів "Грузинської мрії", яку Вашингтон і Брюссель розцінили як ворожу та конспіративну.

Поїздка Венса до Єревана та Баку має на меті просування регіональної інтеграції за підтримки США — включно з торговим маршрутом, який оминає Грузію, — а також мирні ініціативи, що підкреслює зростаючу дипломатичну ізоляцію Тбілісі від його традиційних західних партнерів

- резюмує видання.

Грузія "всіма способами" повинна налагодити відносини з ЄС, але не змінюючи курс - прем’єр26.12.25, 09:36 • 3096 переглядiв

Ольга Розгон

