НАТО в ближайшие дни готовится запустить военную миссию в Арктике - Reuters
Киев • УНН
НАТО планирует начать военную миссию Arctic Sentry в Арктике, в частности в Гренландии, для укрепления присутствия и снижения напряженности между США и европейскими союзниками. Запуск может состояться на этой неделе во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
НАТО планирует начать военную миссию Arctic Sentry в Арктике, в частности в Гренландии, чтобы укрепить присутствие Альянса в регионе и снизить напряженность между США и европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам трех европейских дипломатов, одного военного и еще одного осведомленного лица, запуск миссии Arctic Sentry ("Арктический страж") может состояться уже на этой неделе во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Дипломаты отметили, что миссия может включать военные учения, усиленное наблюдение, дополнительные суда и авиационные средства, в частности дроны. Однако, по словам официальных лиц, миссия, вероятно, будет сосредоточена на более эффективном использовании имеющихся ресурсов НАТО в регионе, а не на значительном увеличении сил.
Это часть усилий Альянса по усилению сдерживания и обороны в регионе, особенно на фоне военной активности России и растущего интереса Китая к Северному Ледовитому океану
По его словам, миссия вскоре должна стать оперативной.
Идею операции Arctic Sentry предложили несколько европейских стран на фоне обострения отношений с США, когда президент Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под американский контроль.
Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов07.02.26, 21:09 • 4834 просмотра