НАТО в ближайшие дни готовится запустить военную миссию в Арктике - Reuters

НАТО планирует начать военную миссию Arctic Sentry в Арктике, в частности в Гренландии, чтобы укрепить присутствие Альянса в регионе и снизить напряженность между США и европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам трех европейских дипломатов, одного военного и еще одного осведомленного лица, запуск миссии Arctic Sentry ("Арктический страж") может состояться уже на этой неделе во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Дипломаты отметили, что миссия может включать военные учения, усиленное наблюдение, дополнительные суда и авиационные средства, в частности дроны. Однако, по словам официальных лиц, миссия, вероятно, будет сосредоточена на более эффективном использовании имеющихся ресурсов НАТО в регионе, а не на значительном увеличении сил.

Это часть усилий Альянса по усилению сдерживания и обороны в регионе, особенно на фоне военной активности России и растущего интереса Китая к Северному Ледовитому океану - сообщил официальный представитель НАТО в электронном письме Reuters.

По его словам, миссия вскоре должна стать оперативной.

Идею операции Arctic Sentry предложили несколько европейских стран на фоне обострения отношений с США, когда президент Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под американский контроль.

