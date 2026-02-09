НАТО найближчими днями готується запустити військову місію в Арктиці - Reuters

НАТО планує розпочати військову місію Arctic Sentry в Арктиці, зокрема в Гренландії, щоб зміцнити присутність Альянсу в регіоні та знизити напруженість між США та європейськими союзниками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами трьох європейських дипломатів, одного військового та ще однієї обізнаної особи, запуск місії Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") може відбутися вже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Дипломати зазначили, що місія може включати військові навчання, посилене спостереження, додаткові судна та авіаційні засоби, зокрема дрони. Однак, за словами офіційних осіб, місія, ймовірно, буде зосереджена на ефективнішому використанні наявних ресурсів НАТО в регіоні, а не на значному збільшенні сил.

Це частина зусиль Альянсу щодо посилення стримування та оборони в регіоні, особливо на тлі військової активності росії та зростаючого інтересу Китаю до Північного Льодовитого океану - повідомив офіційний представник НАТО в електронному листі Reuters.

За його словами, місія незабаром має стати оперативною.

Ідею операції Arctic Sentry запропонували кілька європейських країн на тлі загострення відносин зі США, коли президент Дональд Трамп наполягав на передачі Гренландії під американський контроль.

