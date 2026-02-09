НАТО найближчими днями готується запустити військову місію в Арктиці - Reuters

$43.050.09
50.760.13
ukenru
Ексклюзив
16:18 • 5630 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 10527 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 21982 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 37918 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 40097 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 55898 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 53698 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42680 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40955 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 27285 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
0.6м/с
78%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 23532 перегляди
лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters9 лютого, 10:16 • 8966 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 18410 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 19034 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 10116 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 10167 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 18466 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 60719 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 82137 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 98613 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Італія
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00 • 2076 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 3352 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 4360 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 35210 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 38597 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
The Guardian
Фільм

НАТО найближчими днями готується запустити військову місію в Арктиці - Reuters

Київ • УНН

 • 76 перегляди

НАТО планує розпочати військову місію Arctic Sentry в Арктиці, зокрема в Гренландії, для зміцнення присутності та зниження напруженості між США та європейськими союзниками. Запуск може відбутися цього тижня під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

НАТО найближчими днями готується запустити військову місію в Арктиці - Reuters

НАТО планує розпочати військову місію Arctic Sentry в Арктиці, зокрема в Гренландії, щоб зміцнити присутність Альянсу в регіоні та знизити напруженість між США та європейськими союзниками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами трьох європейських дипломатів, одного військового та ще однієї обізнаної особи, запуск місії Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") може відбутися вже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Дипломати зазначили, що місія може включати військові навчання, посилене спостереження, додаткові судна та авіаційні засоби, зокрема дрони. Однак, за словами офіційних осіб, місія, ймовірно, буде зосереджена на ефективнішому використанні наявних ресурсів НАТО в регіоні, а не на значному збільшенні сил.

Це частина зусиль Альянсу щодо посилення стримування та оборони в регіоні, особливо на тлі військової активності росії та зростаючого інтересу Китаю до Північного Льодовитого океану

- повідомив офіційний представник НАТО в електронному листі Reuters.

За його словами, місія незабаром має стати оперативною.

Ідею операції Arctic Sentry запропонували кілька європейських країн на тлі загострення відносин зі США, коли президент Дональд Трамп наполягав на передачі Гренландії під американський контроль.

Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів07.02.26, 21:09 • 4834 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ґренландія
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Китай
Сполучені Штати Америки