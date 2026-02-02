Трамп заявил, что может "очень легко" решить финансовую проблему ООН

Президент США Дональд Трамп назвал себя спасителем Организации Объединенных Наций, которой грозит финансовый крах, расхваливая свою способность заставить членов уплатить неуплаченные взносы. Об этом он сказал в коротком телефонном разговоре с Politico, пишет УНН.

Детали

Но в воскресном интервью он отказался сказать, смогут ли Соединенные Штаты вернуть миллиарды долларов, которые они должны международной организации.

Говоря из Флориды, Трамп сказал, что ему неизвестно, что США отстают от своих обязательств перед ООН, но он уверен, что может "очень легко решить проблему" и заставить другие страны платить - если бы только ООН попросила.

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех платить, так же, как я заставил НАТО платить, - сказал он, имея в виду себя в третьем лице. - Все, что мне нужно сделать, это позвонить этим странам… они пришлют чеки в течение нескольких минут".

Комментарии Трампа появились после публикации в The New York Times о том, что высокопоставленные чиновники ООН предупредили, что организация может быть вынуждена сократить свою деятельность - или даже закрыть свою штаб-квартиру в Нью-Йорке - если у нее закончатся средства.

Трамп сразу отверг эту идею.

"Я не думаю, что это уместно. ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты, потому что у ООН огромный потенциал", - сказал Трамп, заняв защитную позицию по отношению к институту, который он часто критиковал.

ООН отказалась отвечать на воскресные комментарии Трампа.

Замечания Трампа примечательны для президента, который склоняется к доктрине "Америка превыше всего", а за последний месяц захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрожал нанести удар по Ирану и вывести Гренландию из-под контроля Дании, пишет издание.

Трамп также отошел от многочисленных многосторонних учреждений как во время своего первого, так и второго сроков. Совсем недавно, в январе, он подписал исполнительный указ о выходе США из 66 организаций, агентств и комиссий, включая Агентство ООН по вопросам народонаселения и договор ООН, который устанавливает международные переговоры по климату.

В прошлом году администрация Трампа сократила сотни миллионов долларов иностранной помощи и ликвидировала USAID, а также регулярно изображала международные организации как инструменты, с помощью которых другие страны могут воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов.

На этом фоне защита Трампом Организации Объединенных Наций - по крайней мере в принципе - поражает, отмечает издание.

Хотя он настаивал на том, что организация не выполнила своего обещания, он представил ее как институт, который остается незаменимым, особенно учитывая, что его собственная роль на мировой арене в конечном итоге закончится.

"Когда меня больше не будет, чтобы урегулировать войны, это сможет сделать ООН, - сказал он, признавая, что он не всегда будет тем, кто вмешивается в глобальные конфликты. - Она имеет огромный потенциал. Огромный".