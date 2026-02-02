Трамп заявив, що може "дуже легко" вирішити фінансову проблему ООН

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 13158 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 27205 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 45704 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 30213 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 37452 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28392 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 46717 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62165 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39410 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36578 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1м/с
87%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію1 лютого, 21:07 • 6546 перегляди
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 10016 перегляди
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 4234 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 5652 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 7776 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 63331 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 91074 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 67661 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 74772 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 75247 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 20761 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 31647 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 34102 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 36835 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 38885 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп заявив, що може "дуже легко" вирішити фінансову проблему ООН

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Дональд Трамп заявив, що може змусити країни сплатити внески до ООН, якби організація звернулася до нього. Він відмовився коментувати, чи повернуть США борги перед ООН.

Трамп заявив, що може "дуже легко" вирішити фінансову проблему ООН

Президент США Дональд Трамп назвав себе рятівником Організації Об'єднаних Націй, якій загрожує фінансовий крах, розхвалюючи свою здатність змусити членів сплатити несплачені внески. Про це він сказав у короткій телефонній розмові з Politico, пише УНН.

Деталі

Але в недільному інтерв'ю він відмовився сказати, чи зможуть Сполучені Штати повернути мільярди доларів, які вони винні міжнародній організації.

США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23.01.26, 07:24 • 68074 перегляди

Говорячи з Флориди, Трамп сказав, що йому невідомо, що США відстають від своїх зобов'язань перед ООН, але він впевнений, що може "дуже легко вирішити проблему" та змусити інші країни платити - якби тільки ООН попросила.

"Якби вони прийшли до Трампа і сказали йому, я б змусив усіх платити, так само, як я змусив НАТО платити, - сказав він, маючи на увазі себе в третій особі. - Усе, що мені потрібно зробити, це зателефонувати цим країнам… вони надішлють чеки протягом кількох хвилин".

Коментарі Трампа з'явилися після публікації в The New York Times про те, що високопосадовці ООН попередили, що організація може бути змушена скоротити свою діяльність - або навіть закрити свою штаб-квартиру в Нью-Йорку - якщо у неї закінчаться кошти.

ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31.01.26, 04:32 • 16688 переглядiв

Трамп одразу відкинув цю ідею.

"Я не думаю, що це доречно. ООН не залишає Нью-Йорк і не залишає Сполучені Штати, тому що ООН має величезний потенціал", - сказав Трамп, зайнявши захисну позицію щодо установи, яку він часто критикував.

ООН відмовилася відповідати на недільні коментарі Трампа.

Зауваження Трампа є примітними для президента, який схиляється до доктрини "Америка понад усе", а за останній місяць захопив президента Венесуели Ніколаса Мадуро, погрожував завдати удару по Ірану та вивести Гренландію з-під контролю Данії, пише видання.

Трамп також відійшов від численних багатосторонніх установ як під час свого першого, так і другого термінів. Зовсім недавно, у січні, він підписав виконавчий указ про вихід США з 66 організацій, агентств та комісій, включаючи Агентство ООН з питань народонаселення та договір ООН, який встановлює міжнародні переговори щодо клімату.

Адміністрація Трампа виходить з 66 міжнародних організацій, продовжуючи відходити від глобальної співпраці08.01.26, 15:04 • 6343 перегляди

Минулого року адміністрація Трампа скоротила сотні мільйонів доларів іноземної допомоги та ліквідувала USAID, а також регулярно зображувала міжнародні організації як інструменти, за допомогою яких інші країни можуть скористатися перевагами Сполучених Штатів.

USAID офіційно припиняє існування - Рубіо29.08.25, 17:57 • 4504 перегляди

На цьому тлі захист Трампом Організації Об'єднаних Націй - принаймні в принципі - вражає, зазначає видання.

Хоча він наполягав на тому, що організація не виконала своєї обіцянки, він представив її як інституцію, яка залишається незамінною, особливо враховуючи, що його власна роль на світовій арені зрештою закінчиться.

"Коли мене більше не буде, щоб врегулювати війни, це зможе зробити ООН, - сказав він, визнаючи, що він не завжди буде тим, хто втручається в глобальні конфлікти. - Вона має величезний потенціал. Величезний".

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Агентство США з міжнародного розвитку
The New York Times
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Данія
Сполучені Штати Америки
Іран