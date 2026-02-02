Трамп заявив, що може "дуже легко" вирішити фінансову проблему ООН

Президент США Дональд Трамп назвав себе рятівником Організації Об'єднаних Націй, якій загрожує фінансовий крах, розхвалюючи свою здатність змусити членів сплатити несплачені внески. Про це він сказав у короткій телефонній розмові з Politico, пише УНН.

Деталі

Але в недільному інтерв'ю він відмовився сказати, чи зможуть Сполучені Штати повернути мільярди доларів, які вони винні міжнародній організації.

США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів

Говорячи з Флориди, Трамп сказав, що йому невідомо, що США відстають від своїх зобов'язань перед ООН, але він впевнений, що може "дуже легко вирішити проблему" та змусити інші країни платити - якби тільки ООН попросила.

"Якби вони прийшли до Трампа і сказали йому, я б змусив усіх платити, так само, як я змусив НАТО платити, - сказав він, маючи на увазі себе в третій особі. - Усе, що мені потрібно зробити, це зателефонувати цим країнам… вони надішлють чеки протягом кількох хвилин".

Коментарі Трампа з'явилися після публікації в The New York Times про те, що високопосадовці ООН попередили, що організація може бути змушена скоротити свою діяльність - або навіть закрити свою штаб-квартиру в Нью-Йорку - якщо у неї закінчаться кошти.

ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg

Трамп одразу відкинув цю ідею.

"Я не думаю, що це доречно. ООН не залишає Нью-Йорк і не залишає Сполучені Штати, тому що ООН має величезний потенціал", - сказав Трамп, зайнявши захисну позицію щодо установи, яку він часто критикував.

ООН відмовилася відповідати на недільні коментарі Трампа.

Зауваження Трампа є примітними для президента, який схиляється до доктрини "Америка понад усе", а за останній місяць захопив президента Венесуели Ніколаса Мадуро, погрожував завдати удару по Ірану та вивести Гренландію з-під контролю Данії, пише видання.

Трамп також відійшов від численних багатосторонніх установ як під час свого першого, так і другого термінів. Зовсім недавно, у січні, він підписав виконавчий указ про вихід США з 66 організацій, агентств та комісій, включаючи Агентство ООН з питань народонаселення та договір ООН, який встановлює міжнародні переговори щодо клімату.

Адміністрація Трампа виходить з 66 міжнародних організацій, продовжуючи відходити від глобальної співпраці

Минулого року адміністрація Трампа скоротила сотні мільйонів доларів іноземної допомоги та ліквідувала USAID, а також регулярно зображувала міжнародні організації як інструменти, за допомогою яких інші країни можуть скористатися перевагами Сполучених Штатів.

USAID офіційно припиняє існування - Рубіо

На цьому тлі захист Трампом Організації Об'єднаних Націй - принаймні в принципі - вражає, зазначає видання.

Хоча він наполягав на тому, що організація не виконала своєї обіцянки, він представив її як інституцію, яка залишається незамінною, особливо враховуючи, що його власна роль на світовій арені зрештою закінчиться.

"Коли мене більше не буде, щоб врегулювати війни, це зможе зробити ООН, - сказав він, визнаючи, що він не завжди буде тим, хто втручається в глобальні конфлікти. - Вона має величезний потенціал. Величезний".