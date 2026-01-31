ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg

$42.850.08
30 січня, 18:51 • 11282 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 18249 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 20210 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 15722 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 16759 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 18048 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 19673 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20688 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21800 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25851 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'ю 30 січня, 17:25 • 9426 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екрані 30 січня, 18:12 • 8250 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3 30 січня, 18:42 • 6998 перегляди
Україна встановила рекордний добовий імпорт електроенергії з початку року - Шмигаль 30 січня, 19:39 • 4416 перегляди
Маск відгукнувся на запит Федорова щодо використання Starlink на російських БпЛА 20:35 • 6424 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 20210 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 16434 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 22692 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 26646 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 83515 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3 30 січня, 18:42 • 7006 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екрані 30 січня, 18:12 • 8264 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'ю 30 січня, 17:25 • 9434 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук 30 січня, 15:51 • 11926 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове 30 січня, 13:24 • 16158 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про "неминучий фінансовий колапс" організації. Це пов'язано з простроченими членськими внесками, зокрема з боку США, які традиційно відповідають за 22% бюджету.

ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "неминучим фінансовим колапсом", і що якщо тенденції збережуться, її регулярний бюджет може бути вичерпаний протягом наступних шести місяців. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі.

За словами Гутерреша, фінансова криза ООН значною мірою пов'язана з простроченими членськими внесками з боку США. Так, у листі від 28 січня Гутерреш зазначає, що бюджетне правило, яке вимагає від ООН повертати будь-які невитрачені кошти, особливо ускладнило для організації підтримку ліквідності: "чим більше ми заощаджуємо, тим більше нас карають".

Інституція вже давно відчуває нестачу коштів, але вона особливо постраждала з початку другого терміну президента Дональда Трампа, оскільки США нападали на міжнародні організації та відмовлялися сплачувати свої внески, натомість застосовуючи більш вибірковий підхід до справ, які вона допомагає фінансувати

- йдеться у статті.

Видання вказує, що США традиційно відповідають за 22% бюджету Організації.

"ООН перебуває у постійній фінансовій кризі. Якщо США сплатять частину заборгованості, це слугуватиме своєрідним клапаном тиску, але це принципово не змінює суть того, наскільки жахливим є фінансове становище ООН, якщо США не здійснять багаторічні платежі", - заявив керівник відділу справ ООН у Міжнародній кризовій групі Даніель Форті.

Нагадаємо

22 січня президент США Дональд Трамп та світові лідери підписали Хартію Ради миру в Давосі. Мета Ради – припинити конфлікт у Газі та змусити ХАМАС відмовитися від зброї.

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена22.01.26, 13:29 • 84734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки