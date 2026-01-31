ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про "неминучий фінансовий колапс" організації. Це пов'язано з простроченими членськими внесками, зокрема з боку США, які традиційно відповідають за 22% бюджету.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "неминучим фінансовим колапсом", і що якщо тенденції збережуться, її регулярний бюджет може бути вичерпаний протягом наступних шести місяців. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі.
За словами Гутерреша, фінансова криза ООН значною мірою пов'язана з простроченими членськими внесками з боку США. Так, у листі від 28 січня Гутерреш зазначає, що бюджетне правило, яке вимагає від ООН повертати будь-які невитрачені кошти, особливо ускладнило для організації підтримку ліквідності: "чим більше ми заощаджуємо, тим більше нас карають".
Інституція вже давно відчуває нестачу коштів, але вона особливо постраждала з початку другого терміну президента Дональда Трампа, оскільки США нападали на міжнародні організації та відмовлялися сплачувати свої внески, натомість застосовуючи більш вибірковий підхід до справ, які вона допомагає фінансувати
Видання вказує, що США традиційно відповідають за 22% бюджету Організації.
"ООН перебуває у постійній фінансовій кризі. Якщо США сплатять частину заборгованості, це слугуватиме своєрідним клапаном тиску, але це принципово не змінює суть того, наскільки жахливим є фінансове становище ООН, якщо США не здійснять багаторічні платежі", - заявив керівник відділу справ ООН у Міжнародній кризовій групі Даніель Форті.
Нагадаємо
22 січня президент США Дональд Трамп та світові лідери підписали Хартію Ради миру в Давосі. Мета Ради – припинити конфлікт у Газі та змусити ХАМАС відмовитися від зброї.
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена22.01.26, 13:29 • 84734 перегляди