ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "неминучим фінансовим колапсом", і що якщо тенденції збережуться, її регулярний бюджет може бути вичерпаний протягом наступних шести місяців. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі.

За словами Гутерреша, фінансова криза ООН значною мірою пов'язана з простроченими членськими внесками з боку США. Так, у листі від 28 січня Гутерреш зазначає, що бюджетне правило, яке вимагає від ООН повертати будь-які невитрачені кошти, особливо ускладнило для організації підтримку ліквідності: "чим більше ми заощаджуємо, тим більше нас карають".

Інституція вже давно відчуває нестачу коштів, але вона особливо постраждала з початку другого терміну президента Дональда Трампа, оскільки США нападали на міжнародні організації та відмовлялися сплачувати свої внески, натомість застосовуючи більш вибірковий підхід до справ, які вона допомагає фінансувати - йдеться у статті.

Видання вказує, що США традиційно відповідають за 22% бюджету Організації.

"ООН перебуває у постійній фінансовій кризі. Якщо США сплатять частину заборгованості, це слугуватиме своєрідним клапаном тиску, але це принципово не змінює суть того, наскільки жахливим є фінансове становище ООН, якщо США не здійснять багаторічні платежі", - заявив керівник відділу справ ООН у Міжнародній кризовій групі Даніель Форті.

