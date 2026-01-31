ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg

$42.850.08
30 января, 18:51 • 11282 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 18249 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 20210 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 15722 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 16759 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 18048 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 19673 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20688 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21800 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25851 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 20210 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 16434 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 22692 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 26646 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 83515 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о "неминуемом финансовом коллапсе" организации. Это связано с просроченными членскими взносами, в частности со стороны США, которые традиционно отвечают за 22% бюджета.

ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация столкнулась с «неминуемым финансовым коллапсом», и что если тенденции сохранятся, ее регулярный бюджет может быть исчерпан в течение следующих шести месяцев. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности.

По словам Гутерриша, финансовый кризис ООН в значительной степени связан с просроченными членскими взносами со стороны США. Так, в письме от 28 января Гутерриш отмечает, что бюджетное правило, которое требует от ООН возвращать любые неизрасходованные средства, особенно затруднило для организации поддержание ликвидности: «чем больше мы экономим, тем больше нас наказывают».

Институция уже давно испытывает нехватку средств, но она особенно пострадала с начала второго срока президента Дональда Трампа, поскольку США нападали на международные организации и отказывались платить свои взносы, вместо этого применяя более избирательный подход к делам, которые она помогает финансировать

- говорится в статье.

Издание указывает, что США традиционно отвечают за 22% бюджета Организации.

«ООН находится в постоянном финансовом кризисе. Если США оплатят часть задолженности, это послужит своеобразным клапаном давления, но это принципиально не меняет суть того, насколько ужасным является финансовое положение ООН, если США не осуществят многолетние платежи», - заявил руководитель отдела по делам ООН в Международной кризисной группе Даниэль Форти.

Напомним

22 января президент США Дональд Трамп и мировые лидеры подписали Хартию Совета мира в Давосе. Цель Совета – прекратить конфликт в Газе и заставить ХАМАС отказаться от оружия.

Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан22.01.26, 13:29 • 84734 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты