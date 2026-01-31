ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация столкнулась с «неминуемым финансовым коллапсом», и что если тенденции сохранятся, ее регулярный бюджет может быть исчерпан в течение следующих шести месяцев. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности.

По словам Гутерриша, финансовый кризис ООН в значительной степени связан с просроченными членскими взносами со стороны США. Так, в письме от 28 января Гутерриш отмечает, что бюджетное правило, которое требует от ООН возвращать любые неизрасходованные средства, особенно затруднило для организации поддержание ликвидности: «чем больше мы экономим, тем больше нас наказывают».

Институция уже давно испытывает нехватку средств, но она особенно пострадала с начала второго срока президента Дональда Трампа, поскольку США нападали на международные организации и отказывались платить свои взносы, вместо этого применяя более избирательный подход к делам, которые она помогает финансировать - говорится в статье.

Издание указывает, что США традиционно отвечают за 22% бюджета Организации.

«ООН находится в постоянном финансовом кризисе. Если США оплатят часть задолженности, это послужит своеобразным клапаном давления, но это принципиально не меняет суть того, насколько ужасным является финансовое положение ООН, если США не осуществят многолетние платежи», - заявил руководитель отдела по делам ООН в Международной кризисной группе Даниэль Форти.

