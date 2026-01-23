США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів

Сполучені Штати завершили процес виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що став фіналом річного перехідного періоду. Попри офіційний розрив, Вашингтон залишив за собою неоплачені внески на суму близько 260 мільйонів доларів, що ставить під удар глобальні програми боротьби з епідеміями. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я США (HHS) підтвердило повне зупинення фінансування та відкликання персоналу з усіх офісів організації. Президент Дональд Трамп, який ініціював цей крок у перший день свого другого терміну, пояснив рішення політизованістю ВООЗ та її неефективністю під час пандемії COVID-19. Юристи адміністрації заявляють, що США не зобов'язані гасити борги перед остаточним виходом.

Це дуже складне розлучення – констатував Лоуренс Гостін, директор Центру співпраці ВООЗ у Джорджтаунському університеті.

Він наголосив, що механізм примусового стягнення коштів відсутній.

Загрози для глобальної безпеки

Втрата головного донора, який раніше вносив майже 1,3 мільярда доларів за два роки, загрожує зупинкою місій зі стримування поліомієліту та Еболи. Медична спільнота США також висловлює занепокоєння через втрату доступу до міжнародних даних про штами грипу, що ускладнить підготовку щорічних вакцин.

Вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я є науково необдуманим – наголосив Рональд Нахасс, президент Американського товариства інфекційних захворювань.

