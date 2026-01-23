США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 7588 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 19923 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 33097 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 26602 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 23206 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18884 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18454 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 36036 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16193 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16633 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.4м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 5336 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 7196 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 4830 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 10438 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 5376 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 18967 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 23723 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 36042 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 28382 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 82312 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Давос
Китай
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 10390 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28445 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24921 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 37424 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68620 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Сполучені Штати завершили вихід з ВООЗ, не сплативши близько 260 мільйонів доларів внесків. Це ставить під загрозу глобальні програми боротьби з епідеміями.

США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів

Сполучені Штати завершили процес виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що став фіналом річного перехідного періоду. Попри офіційний розрив, Вашингтон залишив за собою неоплачені внески на суму близько 260 мільйонів доларів, що ставить під удар глобальні програми боротьби з епідеміями. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН

Деталі

Міністерство охорони здоров'я США (HHS) підтвердило повне зупинення фінансування та відкликання персоналу з усіх офісів організації. Президент Дональд Трамп, який ініціював цей крок у перший день свого другого терміну, пояснив рішення політизованістю ВООЗ та її неефективністю під час пандемії COVID-19. Юристи адміністрації заявляють, що США не зобов'язані гасити борги перед остаточним виходом.

Трамп заборонив фінансування досліджень з покращення небезпечних патогенів - Reuters06.05.25, 13:47 • 11279 переглядiв

Це дуже складне розлучення

– констатував Лоуренс Гостін, директор Центру співпраці ВООЗ у Джорджтаунському університеті.

Він наголосив, що механізм примусового стягнення коштів відсутній.

Загрози для глобальної безпеки

Втрата головного донора, який раніше вносив майже 1,3 мільярда доларів за два роки, загрожує зупинкою місій зі стримування поліомієліту та Еболи. Медична спільнота США також висловлює занепокоєння через втрату доступу до міжнародних даних про штами грипу, що ускладнить підготовку щорічних вакцин.

Вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я є науково необдуманим

– наголосив Рональд Нахасс, президент Американського товариства інфекційних захворювань. 

Вихід США з ООН та ВООЗ: скільки фінансування можуть втратити організації05.03.25, 07:49 • 22102 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаЗдоров'яНовини Світу
Всесвітня організація охорони здоров'я
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки