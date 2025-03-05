Вихід США з ООН та ВООЗ: скільки фінансування можуть втратити організації
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про припинення участі США у ВООЗ та вихід з ООН, назвавши їх "корумпованою" та "антиамериканською". Це може призвести до втрати 22% бюджету ООН та 18% фінансування ВООЗ.
Президент США Дональд Трамп під час виcтупу в Конгресі заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Через вихід США з ООН, організація може втратити до 22% внесків, що вносилися Америкою, а ВООЗ - до 18%, пише УНН.
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Я припиняю дію корумпованої Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, і я також виходжу з проти американської ради ООН. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни
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Основними джерелами надходження коштів до бюджету ООН є внески держав-членів. В грудні 2024 року Генеральна Асамблея завершила основну частину своєї 79-ї сесії, затвердивши бюджет ООН на 2025 рік у розмірі 3,72 мільярда доларів. В січні заступник речника ООН Фархан Хак заявляв, що сума взносів до організації визначається за складною формулою, яка враховує розмір економіки кожної країни та інші елементи, включно із зовнішнім боргом і рівнем економічного розвитку. Суми варіюються від 22% бюджету до 0,001%. Найбільше - 22% якраз і вносили США.
Станом на 28 лютого 2025 року 70 держав-членів повністю сплатили свої регулярні бюджетні внески, проте США ще не внесли кошти.
Також Хак повідомляв, що США на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, на якого припадає близько 18% її фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки становив 6,8 млрд доларів.
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