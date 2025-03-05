Выход США из ООН и ВОЗ: сколько финансирования могут потерять организации
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в ВОЗ и выходе из ООН, назвав их "коррумпированными" и "антиамериканскими". Это может привести к потере 22% бюджета ООН и 18% финансирования ВОЗ.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил о прекращении участия США в "коррумпированной" ВОЗ и выходе из "антиамериканской" ООН. Из-за выхода США из ООН организация может потерять до 22% взносов, которые вносились Америкой, а ВОЗ - до 18%, пишет УНН.
Детали
Я прекращаю действие коррумпированной Всемирной Организации Здравоохранения, и я также выхожу из противоамериканского совета ООН. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые подрывали мощь нашей страны
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе05.03.25, 04:45 • 105665 просмотров
Основными источниками поступлений в бюджет ООН являются взносы государств-членов. В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея завершила основную часть своей 79-й сессии, утвердив бюджет ООН на 2025 год в размере 3,72 миллиарда долларов. В январе заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что сумма взносов в организацию определяется по сложной формуле, которая учитывает размер экономики каждой страны и другие элементы, включая внешний долг и уровень экономического развития. Суммы варьируются от 22% бюджета до 0,001%. Больше всего - 22% как раз и вносили США.
Состоянием на 28 февраля 2025 года 70 государств-членов полностью оплатили свои регулярные бюджетные взносы, однако США еще не внесли средства.
Также Хак сообщал, что США на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ, на который приходится около 18% ее финансирования. Последний двухлетний бюджет ВОЗ на 2024-2025 годы составил 6,8 млрд долларов.
США выйдут из ВОЗ 22 января следующего года - ООН24.01.25, 10:31 • 30284 просмотра
Напомним
Из-за приостановления финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) лечение ВИЧ и других болезней было прекращено в 50 странах мира.
50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ13.02.25, 10:42 • 110837 просмотров