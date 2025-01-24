США выйдут из ВОЗ 22 января следующего года - ООН

Соединенные Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года, заявила Организация Объединенных Наций в четверг, после того, как получила официальное уведомление о решении президента США Дональда Трампа, который обвинил агентство в неправильном управлении пандемией и другими международными кризисами в области здравоохранения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Я могу подтвердить, что мы получили письмо США о выходе из ВОЗ. Оно датировано 22 января 2025 года. Оно вступит в силу через год (...), 22 января 2026 года - сказал заместитель официального представителя ООН Фархан Гак.

Детали

Трамп объявил об этом шаге в понедельник через несколько часов после того, как был приведен к присяге на второй четырехлетний срок. Во вторник ВОЗ заявила, что сожалеет о таком шаге своей главной страны-донора.

Трамп должен сообщить за год о выходе США из организации и оплатить взносы Вашингтона в соответствии с совместной резолюцией Конгресса США 1948 года.

Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, внося около 18% общего финансирования. Последний двухлетний бюджет ВОЗ на 2024-2025 годы составил 6,8 млрд долларов. Пока неясно, сколько должны США.

По мнению нескольких экспертов внутри и за пределами ВОЗ, выход США, скорее всего, поставит под угрозу программы по всей организации, в частности те, которые направлены на борьбу с туберкулезом, смертоносным инфекционным заболеванием в мире, а также с ВИЧ/СПИДом и другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.

В указе о выходе, подписанном Трампом, говорится, что администрация прекратит переговоры по договору ВОЗ о пандемии, пока продолжается выход. Сотрудники правительства США, работающие с ВОЗ, будут отозваны и переназначены, а правительство будет искать партнеров, которые возьмут на себя необходимые меры ВОЗ, согласно указу.

Дополнение

Выход Трампа из ВОЗ не был неожиданным. Он предпринял шаги по выходу из организации в 2020 году во время своего первого срока на посту президента. Прежде чем выход США смог быть завершен в прошлый раз, Джо Байден победил на президентских выборах и положил этому конец в свой первый день в должности 20 января 2021 года.

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