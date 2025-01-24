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США вийдуть з ВООЗ 22 січня наступного року - ООН

США вийдуть з ВООЗ 22 січня наступного року - ООН

Київ • УНН

 • 30230 перегляди

США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ, який відбудеться 22 січня 2026 року. Трамп звинуватив організацію в неправильному управлінні пандемією, що загрожує втратою 18% фінансування ВООЗ.

Сполучені Штати вийдуть із Всесвітньої організації охорони здоров'я 22 січня 2026 року, заявила Організація Об'єднаних Націй у четвер, після того, як отримала офіційне повідомлення про рішення президента США Дональда Трампа, який звинуватив агентство в неправильному управлінні пандемією та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров'я, пише УНН з посиланням на Reuters.

Я можу підтвердити, що ми отримали листа США про вихід із ВООЗ. Воно датоване 22 січня 2025 року. Воно набуде чинності через рік (...), 22 січня 2026 року

- сказав заступник офіційного представника ООН Фархан Гак.

Деталі

Трамп оголосив про цей крок у понеділок через кілька годин після того, як був приведений до присяги на другий чотирирічний термін. У вівторок ВООЗ заявила, що шкодує про такий крок своєї головної країни-донора.

Трамп повинен повідомити за рік про вихід США з організації та сплатити внески Вашингтона відповідно до спільної резолюції Конгресу США 1948 року.

Сполучені Штати є найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ, вносячи близько 18% загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки становив 6,8 млрд доларів. Поки неясно, скільки винні США.

На думку кількох експертів усередині та за межами ВООЗ, вихід США, швидше за все, поставить під загрозу програми по всій організації, зокрема ті, які спрямовані на боротьбу з туберкульозом, смертоносним інфекційним захворюванням у світі, а також з ВІЛ/СНІДом та іншими надзвичайними ситуаціями у галузі охорони здоров'я.

В указі про вихід, підписаному Трампом, ідеться, що адміністрація припинить переговори щодо договору ВООЗ про пандемію, доки триває вихід. Співробітники уряду США, які працюють із ВООЗ, будуть відкликані та перепризначені, а уряд шукатиме партнерів, які візьмуть на себе необхідні заходи ВООЗ, згідно з указом.

Доповнення

Вихід Трампа із ВООЗ не був несподіваним. Він зробив кроки по виходу з організації у 2020 році під час свого першого терміну на посаді президента. Перш ніж вихід США зміг бути завершений минулого разу, Джо Байден переміг на президентських виборах і поклав цьому кінець свого першого дня на посаді 20 січня 2021 року.

Чому Трамп іде проти ВООЗ і ставить під загрозу НАТО? Думки експертів 22.01.25, 09:26 • 223329 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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