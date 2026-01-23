США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов

$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 20983 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 34150 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 27159 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 23545 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 19002 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18528 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 36295 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16213 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16651 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан

Эксклюзив

22 января, 11:29
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 36303 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Давос
Китай
Гренландия
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Соединенные Штаты завершили выход из ВОЗ, не уплатив около 260 миллионов долларов взносов. Это ставит под угрозу глобальные программы борьбы с эпидемиями.

США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов

Соединенные Штаты завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что стало финалом годичного переходного периода. Несмотря на официальный разрыв, Вашингтон оставил за собой неоплаченные взносы на сумму около 260 миллионов долларов, что ставит под удар глобальные программы борьбы с эпидемиями. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН

Детали

Министерство здравоохранения США (HHS) подтвердило полное прекращение финансирования и отзыв персонала из всех офисов организации. Президент Дональд Трамп, который инициировал этот шаг в первый день своего второго срока, объяснил решение политизированностью ВОЗ и ее неэффективностью во время пандемии COVID-19. Юристы администрации заявляют, что США не обязаны погашать долги перед окончательным выходом.

Трамп запретил финансирование исследований по улучшению опасных патогенов - Reuters06.05.25, 13:47

Это очень сложный развод

– констатировал Лоуренс Гостин, директор Центра сотрудничества ВОЗ в Джорджтаунском университете.

Он подчеркнул, что механизм принудительного взыскания средств отсутствует.

Угрозы для глобальной безопасности

Потеря главного донора, который ранее вносил почти 1,3 миллиарда долларов за два года, грозит остановкой миссий по сдерживанию полиомиелита и Эболы. Медицинское сообщество США также выражает обеспокоенность из-за потери доступа к международным данным о штаммах гриппа, что усложнит подготовку ежегодных вакцин.

Выход из Всемирной организации здравоохранения является научно необдуманным

– подчеркнул Рональд Нахасс, президент Американского общества инфекционных заболеваний. 

Выход США из ООН и ВОЗ: сколько финансирования могут потерять организации05.03.25, 07:49

Степан Гафтко

