США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов
Соединенные Штаты завершили выход из ВОЗ, не уплатив около 260 миллионов долларов взносов. Это ставит под угрозу глобальные программы борьбы с эпидемиями.
Соединенные Штаты завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что стало финалом годичного переходного периода. Несмотря на официальный разрыв, Вашингтон оставил за собой неоплаченные взносы на сумму около 260 миллионов долларов, что ставит под удар глобальные программы борьбы с эпидемиями. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министерство здравоохранения США (HHS) подтвердило полное прекращение финансирования и отзыв персонала из всех офисов организации. Президент Дональд Трамп, который инициировал этот шаг в первый день своего второго срока, объяснил решение политизированностью ВОЗ и ее неэффективностью во время пандемии COVID-19. Юристы администрации заявляют, что США не обязаны погашать долги перед окончательным выходом.
Это очень сложный развод
Он подчеркнул, что механизм принудительного взыскания средств отсутствует.
Угрозы для глобальной безопасности
Потеря главного донора, который ранее вносил почти 1,3 миллиарда долларов за два года, грозит остановкой миссий по сдерживанию полиомиелита и Эболы. Медицинское сообщество США также выражает обеспокоенность из-за потери доступа к международным данным о штаммах гриппа, что усложнит подготовку ежегодных вакцин.
Выход из Всемирной организации здравоохранения является научно необдуманным
