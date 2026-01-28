$42.960.17
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем

Киев • УНН

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал визит в Китай для перезагрузки экономических отношений. Это первый визит главы британского правительства в КНР за последние восемь лет.

Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал трехдневный визит в Китай, чтобы вывести двусторонние отношения из «ледникового периода» и открыть новые возможности для британского экспорта. Это первый визит главы британского правительства в КНР за последние восемь лет.

Стармер прибыл в китайскую столицу во главе масштабной делегации, в состав которой вошли более 50 руководителей ведущих корпораций (в частности HSBC, Rolls–Royce и GSK), а также деятели культуры и спорта. Главной целью поездки является подписание ряда меморандумов об инвестициях в автомобильную промышленность и финансовый сектор, что должно стимулировать рост британской экономики.

Причины возобновления контактов Британии с Китаем

По словам политического обозревателя Геннадия Дубова, Лондон стремится наладить диалог со второй по величине экономикой мира и уменьшить зависимость от непредсказуемой политики Соединенных Штатов Америки. Эксперт отмечает, что политика Дональда Трампа является ключевым фактором в решении Британии активизировать контакты с Пекином.

Я думаю, что политика Трампа принципиально влияет на эту ситуацию, учитывая то, что Соединенные Штаты сегодня говорят о недопустимости сотрудничества со своим стратегическим соперником - Китайской Народной Республикой

- отмечает эксперт.

Геннадий Дубов убежден, что Соединенные Штаты жестко давят на Великобританию и страны Европейского Союза из-за введения пошлин. Также обозреватель напоминает о недавних резонансных заявлениях и действиях США, в частности относительно Гренландии. В связи с этим европейские государства вынуждены реагировать. 

Европейские и канадские инициативы в отношении Китая

Эксперт обращает внимание, что канадский премьер-министр Марк Карни также недавно заявлял о необходимости укрепления стратегических позиций в отношениях с Пекином, а подобные шаги уже предпринимались и другими европейскими лидерами.

Это, по сути, попытка найти определенный противовес в отношениях с Соединенными Штатами: Британия не хочет быть привязанной только к одному сильному игроку

- говорит Дубов.

Возможная реакция США на углубление отношений Британии и Китая

Обозреватель прокомментировал, какой может быть реакция Соединенных Штатов на активизацию контактов Великобритании с Китаем:

"Пошлины - это серьезный инструмент влияния и давления, и он болезненный. Товарооборот между странами превышает 300 миллиардов долларов, а Британия продает больше, чем покупает. Поэтому любое повышение ставок будет существенным. Кроме того, Соединенные Штаты являются серьезным производителем оружия, которое, в частности, закупают Вооруженные силы Великобритании, и здесь также могут возникнуть проблемы. Но сейчас я не думаю, что это зайдет куда-то далеко или будет иметь серьезные последствия. По крайней мере на этом этапе".

Оценивая активизацию контактов Европы и Великобритании с Китаем, эксперт считает ее скорее ограниченной. По словам Геннадия Дубова, сейчас речь идет преимущественно о символических шагах, а о серьезных практических решениях говорить пока рано. 

Диверсификация внешнеэкономических связей Европы

Отдельно политический обозреватель акцентирует внимание на общей тенденции к диверсификации внешнеэкономических связей.

Европа не хочет заменить зависимость от США на зависимость от Китая или других стран. Зависимость так или иначе есть у всех стран мира. Но если у вас только один крупный партнер, вам придется постоянно считаться с формой его политики. Это опасно

- отмечает эксперт.

Вместо этого, Геннадий Дубов подчеркивает, что расширение круга партнеров дает больше пространства для маневра.

Новый этап внешней политики ЕС

По словам эксперта, нынешняя модель развития Европы постепенно исчерпывает себя.

"Благосостояние Европейского Союза базировалось на трех столпах: американские гарантии безопасности, дешевая китайская рабочая сила и дешевые энергоносители из России. Сейчас необходимо что-то менять".

Как отмечает обозреватель, все эти факторы фактически одновременно прекращают действовать и это заставляет Европу пересматривать внешнюю политику, в частности в сфере торговли, а также искать способы сохранить европейские капиталы от перетекания на американские фондовые рынки.

"Это лишь начало большого процесса, а пересмотр отношений той же Британии с Китаем является его частью", - подытожил Геннадий Дубов. 

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Гренландия
Кир Стармер
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты