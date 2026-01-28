$43.130.01
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав триденний візит до Китаю, щоб вивести двосторонні відносини з "льодовикового періоду" та відкрити нові можливості для британського експорту. Це перший візит глави британського уряду до КНР за останні вісім років.

Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав триденний офіційний візит до Китаю, прагнучи вивести двосторонні відносини з "льодовикового періоду" та відкрити нові можливості для британського експорту. Це перший візит глави британського уряду до КНР за останні вісім років, що відбувається на тлі загострення торговельних суперечок між Пекіном та Вашингтоном. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Стармер прибув до китайської столиці на чолі масштабної делегації, до складу якої увійшли понад 50 керівників провідних корпорацій (зокрема HSBC, Rolls–Royce та GSK), а також діячі культури та спорту. Головною метою поїздки є підписання низки меморандумів про інвестиції в автомобільну промисловість та фінансовий сектор, що має стимулювати зростання британської економіки.

Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні25.01.26, 01:33 • 9975 переглядiв

Роками наш підхід до Китаю був супроводжений непослідовністю – то гарячими, то холодними періодами, від Золотого віку до Льодовикового періоду. Але подобається нам це чи ні, Китай має значення для Великої Британії

– заявив Стармер перед початком зустрічей.

Він підкреслив, що прагне стабільних і стратегічних відносин, які відповідають національним інтересам і принесуть реальні гроші в кишені британців.

Дипломатичний баланс та складні питання

Попри акцент на економіці, прем'єр-міністр перебуває під значним тиском з боку британського парламенту та правозахисників. Опозиція та частина лейбористів вимагають від нього жорсткої позиції щодо звільнення британського громадянина Джиммі Лая, засудженого в Гонконзі, а також обговорення прав уйгурської меншини. Також візит відбувається в умовах напруженості зі США: президент Дональд Трамп раніше пригрозив тарифами країнам, які укладають сепаратні угоди з Китаєм.

Зеленський і Стармер обговорили енергетичну підтримку України та подальші дипломатичні кроки27.01.26, 19:47 • 3840 переглядiв

Це не означає закривати очі на виклики, які вони створюють, а взаємодіяти навіть там, де ми не згодні. Це те, що роблять наші союзники, і те, що робитиму я: працюватиму на благо громадськості, вкладати більше грошей у їхні кишені та забезпечувати їхню безпеку завдяки прагматичній, послідовній співпраці за кордоном

– наголосив прем'єр.

У четвер, 29 січня, запланована його ключова зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, де Стармер спробує довести, що Британії не доведеться обирати між Вашингтоном та Пекіном.

Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters24.01.26, 04:11 • 10059 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Кір Стармер
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Гонконг
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки