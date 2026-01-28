Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав триденний офіційний візит до Китаю, прагнучи вивести двосторонні відносини з "льодовикового періоду" та відкрити нові можливості для британського експорту. Це перший візит глави британського уряду до КНР за останні вісім років, що відбувається на тлі загострення торговельних суперечок між Пекіном та Вашингтоном. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Стармер прибув до китайської столиці на чолі масштабної делегації, до складу якої увійшли понад 50 керівників провідних корпорацій (зокрема HSBC, Rolls–Royce та GSK), а також діячі культури та спорту. Головною метою поїздки є підписання низки меморандумів про інвестиції в автомобільну промисловість та фінансовий сектор, що має стимулювати зростання британської економіки.

Роками наш підхід до Китаю був супроводжений непослідовністю – то гарячими, то холодними періодами, від Золотого віку до Льодовикового періоду. Але подобається нам це чи ні, Китай має значення для Великої Британії – заявив Стармер перед початком зустрічей.

Він підкреслив, що прагне стабільних і стратегічних відносин, які відповідають національним інтересам і принесуть реальні гроші в кишені британців.

Дипломатичний баланс та складні питання

Попри акцент на економіці, прем'єр-міністр перебуває під значним тиском з боку британського парламенту та правозахисників. Опозиція та частина лейбористів вимагають від нього жорсткої позиції щодо звільнення британського громадянина Джиммі Лая, засудженого в Гонконзі, а також обговорення прав уйгурської меншини. Також візит відбувається в умовах напруженості зі США: президент Дональд Трамп раніше пригрозив тарифами країнам, які укладають сепаратні угоди з Китаєм.

Це не означає закривати очі на виклики, які вони створюють, а взаємодіяти навіть там, де ми не згодні. Це те, що роблять наші союзники, і те, що робитиму я: працюватиму на благо громадськості, вкладати більше грошей у їхні кишені та забезпечувати їхню безпеку завдяки прагматичній, послідовній співпраці за кордоном – наголосив прем'єр.

У четвер, 29 січня, запланована його ключова зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, де Стармер спробує довести, що Британії не доведеться обирати між Вашингтоном та Пекіном.

