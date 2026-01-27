Зеленський і Стармер обговорили енергетичну підтримку України та подальші дипломатичні кроки

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 88 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 3758 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 6110 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 14544 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 13757 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 27894 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19690 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15818 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 27075 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26631 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.3м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 23156 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 25864 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 28161 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 14010 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 11525 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 14544 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 11565 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 27894 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 28222 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 27075 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Михайло Федоров
Девід Бекхем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 614 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 6078 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 14053 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 29003 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 28135 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Зеленський і Стармер обговорили енергетичну підтримку України та подальші дипломатичні кроки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Володимир Зеленський та Кір Стармер обговорили енергетичну підтримку України та посилення ППО. Лідери наголосили на необхідності посилення тиску на Росію та об'єднання міжнародних зусиль для завершення війни.

Зеленський і Стармер обговорили енергетичну підтримку України та подальші дипломатичні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це йдеться на сайті президента України, передає УНН.

Деталі

Під час спілкування глава держави подякував британському премʼєру за співчуття у зв’язку з російськими ударами по цивільних і енергетичних об’єктах. Зеленський наголосив, що Велика Британія підтримує Україну не лише на словах, а й конкретними пакетами енергетичної допомоги.

Цінуємо вже ухвалені рішення та сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат

- зазначив Президент.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичній роботі. Зеленський повідомив, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня діалог матиме продовження.

Президент підкреслив, що Україна прагне якнайшвидше завершити війну та готова працювати цілодобово задля досягнення достойного миру. Водночас така ж готовність, за його словами, має бути і з боку Росії.

Не атаки по українській енергетиці й намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття

- акцентував Глава держави.

Лідери також зійшлися на думці щодо необхідності посилення тиску на Росію та об’єднання міжнародних зусиль для завершення війни. При цьому зазначалося, що важливу роль у цьому процесі може відіграти й Китай.

Додамо

Президент Зеленський заявив про сигнали з Європи щодо готовності тиснути на агресора. Він наголосив на важливості тиску на танкерний флот рф для скорочення доходів агресора.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Кір Стармер
Велика Британія
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Володимир Зеленський
Україна