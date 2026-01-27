Зеленський і Стармер обговорили енергетичну підтримку України та подальші дипломатичні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це йдеться на сайті президента України, передає УНН.

Деталі

Під час спілкування глава держави подякував британському премʼєру за співчуття у зв’язку з російськими ударами по цивільних і енергетичних об’єктах. Зеленський наголосив, що Велика Британія підтримує Україну не лише на словах, а й конкретними пакетами енергетичної допомоги.

Цінуємо вже ухвалені рішення та сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат - зазначив Президент.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичній роботі. Зеленський повідомив, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня діалог матиме продовження.

Президент підкреслив, що Україна прагне якнайшвидше завершити війну та готова працювати цілодобово задля досягнення достойного миру. Водночас така ж готовність, за його словами, має бути і з боку Росії.

Не атаки по українській енергетиці й намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття - акцентував Глава держави.

Лідери також зійшлися на думці щодо необхідності посилення тиску на Росію та об’єднання міжнародних зусиль для завершення війни. При цьому зазначалося, що важливу роль у цьому процесі може відіграти й Китай.

Додамо

Президент Зеленський заявив про сигнали з Європи щодо готовності тиснути на агресора. Він наголосив на важливості тиску на танкерний флот рф для скорочення доходів агресора.