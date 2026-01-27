Зеленський і Стармер обговорили енергетичну підтримку України та подальші дипломатичні кроки
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Кір Стармер обговорили енергетичну підтримку України та посилення ППО. Лідери наголосили на необхідності посилення тиску на Росію та об'єднання міжнародних зусиль для завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це йдеться на сайті президента України, передає УНН.
Деталі
Під час спілкування глава держави подякував британському премʼєру за співчуття у зв’язку з російськими ударами по цивільних і енергетичних об’єктах. Зеленський наголосив, що Велика Британія підтримує Україну не лише на словах, а й конкретними пакетами енергетичної допомоги.
Цінуємо вже ухвалені рішення та сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат
Окрему увагу сторони приділили дипломатичній роботі. Зеленський повідомив, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня діалог матиме продовження.
Президент підкреслив, що Україна прагне якнайшвидше завершити війну та готова працювати цілодобово задля досягнення достойного миру. Водночас така ж готовність, за його словами, має бути і з боку Росії.
Не атаки по українській енергетиці й намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття
Лідери також зійшлися на думці щодо необхідності посилення тиску на Росію та об’єднання міжнародних зусиль для завершення війни. При цьому зазначалося, що важливу роль у цьому процесі може відіграти й Китай.
Додамо
Президент Зеленський заявив про сигнали з Європи щодо готовності тиснути на агресора. Він наголосив на важливості тиску на танкерний флот рф для скорочення доходів агресора.