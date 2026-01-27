Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
16:28 • 2260 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 3586 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 12894 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 12765 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 26072 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 18945 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15353 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 26200 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26393 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17294 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.5м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 18060 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 22261 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto27 січня, 09:41 • 24160 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 26669 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 12990 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 12849 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 10726 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 26012 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 26769 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 26163 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Володимир Зеленський
Музикант
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Львівська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 5190 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 13050 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 28641 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 27791 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 28019 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Facebook
Starlink

Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Президент Зеленський заявив про сигнали з Європи щодо готовності тиснути на агресора. Він наголосив на важливості тиску на танкерний флот рф для скорочення доходів агресора.

Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф

Президент України Володимир Зеленський заявив про сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора і одразу ж зауважив - важливо, щоб це був тиск на танкерний флот рф, передає УНН.

Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти 

- заявив Зеленський.

За його словами, "це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше".

Зеленський ввів санкції проти капітанів російського танкерного флоту та розкрадачів українських музеїв05.02.25, 22:14 • 121298 переглядiв

Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче 

- резюмував Глава держави.

Зеленський доручив СЗР надати партнерам інформацію щодо розширення танкерного флоту рф13.01.26, 15:51 • 3627 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Європа
Володимир Зеленський