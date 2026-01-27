Зеленський заявив про хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на рф

Президент України Володимир Зеленський заявив про сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора і одразу ж зауважив - важливо, щоб це був тиск на танкерний флот рф, передає УНН.

Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти - заявив Зеленський.

За його словами, "це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше".

Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче - резюмував Глава держави.

